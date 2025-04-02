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Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 02.04.2025
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"
Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:04:00+03:00
2025-04-02T15:04:00+03:00
2025-04-02T15:14:00+03:00
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошло по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. "Площадь пожара - 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.В МЧС и Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.
https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"
Площадь пожара в Махачкале составила 400 квадратов, эвакуировали 60 человек
МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошло по улице Гагарина в Махачкале
. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
"Площадь пожара - 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
В МЧС и Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.