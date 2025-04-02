https://ria.ru/20250402/pozhar-2008909508.html

Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"

Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 02.04.2025

Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"

Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:04:00+03:00

2025-04-02T15:04:00+03:00

2025-04-02T15:14:00+03:00

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошло по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. "Площадь пожара - 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.В МЧС и Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала