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Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 02.04.2025
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15:04 02.04.2025 (обновлено: 15:14 02.04.2025)
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Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 02.04.2025
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"
Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:04:00+03:00
2025-04-02T15:14:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошло по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. "Площадь пожара - 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.В МЧС и Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Пожар в жилом доме в Махачкале тушат на площади 400 "квадратов"

Площадь пожара в Махачкале составила 400 квадратов, эвакуировали 60 человек

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramЛиквидация возгорания на крыше многоквартирного дома в Махачкале
Ликвидация возгорания на крыше многоквартирного дома в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составляет 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
Возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме произошло по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
"Площадь пожара - 400 квадратных метров, эвакуировано 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
В МЧС и Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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