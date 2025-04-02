https://ria.ru/20250402/pozhar-2008890243.html

В Махачкале загорелась кровля жилого дома

В Махачкале загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 02.04.2025

В Махачкале загорелась кровля жилого дома

Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:17:00+03:00

2025-04-02T14:17:00+03:00

2025-04-02T14:23:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан