https://ria.ru/20250402/pozhar-2008890243.html
В Махачкале загорелась кровля жилого дома
В Махачкале загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 02.04.2025
В Махачкале загорелась кровля жилого дома
Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:17:00+03:00
2025-04-02T14:17:00+03:00
2025-04-02T14:23:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале загорелась кровля жилого дома
В Махачкале загорелась кровля пятиэтажного жилого дома