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В Махачкале загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 02.04.2025
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14:17 02.04.2025 (обновлено: 14:23 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/pozhar-2008890243.html
В Махачкале загорелась кровля жилого дома
В Махачкале загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 02.04.2025
В Махачкале загорелась кровля жилого дома
Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:17:00+03:00
2025-04-02T14:23:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале загорелась кровля жилого дома

В Махачкале загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramТушение пожара в Махачкале
Тушение пожара в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Тушение пожара в Махачкале
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Махачкале, на месте работают пожарные, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Махачкале. Пожарные на месте. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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