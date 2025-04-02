С блогера Портнягина сняли обвинение в неуплате налогов
В суд поступило дело Портнягина об отмывании денег, неуплату налогов сняли
Блогер Дмитрий Портнягин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило дело об отмывании денежных средств в отношении блогера Дмитрия Портнягина, обвинения в неуплате налогов с него сняты, рассказал РИА Новости адвокат Евгений Грицков.
"Уголовное преследование Дмитрия Портнягина за неуплату налогов прекращено. Мещанский суд Москвы будет рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении Портнягина по статье 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления)", - рассказал собеседник агентства.
Дело было возбуждено 10 апреля 2024 года, изначально Портнягину инкриминировали уклонение от уплаты налогов.
Портнягина, его жену Екатерину и делового партнера Алексея Николаева обвиняют в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Портнягиной также вменили посредничество в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Как ранее рассказывал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменялась неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
По версии СК РФ, Портнягины с деньгами, полученными преступным путем, совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.