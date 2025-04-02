https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008961613.html
Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн
Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн - РИА Новости, 02.04.2025
Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн
Урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В современных автоматизированных тепличных комплексах региона аграрии выращивают урожай на круглогодичной основе, вне зависимости от погодных условий. Это позволяет обеспечивать рынок свежей продукцией, в том числе и в холодный сезон. Так, общая площадь зимних теплиц в Подмосковье превышает 228 гектаров. "С начала года урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 34,8 тысячи тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы — сельхозтоваропроизводители собрали более 22,7 тысячи тонн. Также в закрытом грунте выращивают томаты — урожай превысил 11,4 тысячи тонн", — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что еще 679 тонн пришлось на прочие сельскохозяйственные культуры, в числе которых перец, баклажаны, листовые салаты. По итогам прошлого года, валовый сбор овощей защищенного грунта превысил 130 тысяч тонн. Аграрии выращивают различные сорта: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый.
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московская область (подмосковье), овощи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), овощи
Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн
Урожай овощей защищенного грунта в Московской области превысил 34 тысячи тонн
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В современных автоматизированных тепличных комплексах региона аграрии выращивают урожай на круглогодичной основе, вне зависимости от погодных условий. Это позволяет обеспечивать рынок свежей продукцией, в том числе и в холодный сезон. Так, общая площадь зимних теплиц в Подмосковье превышает 228 гектаров.
"С начала года урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 34,8 тысячи тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы — сельхозтоваропроизводители собрали более 22,7 тысячи тонн. Также в закрытом грунте выращивают томаты — урожай превысил 11,4 тысячи тонн", — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что еще 679 тонн пришлось на прочие сельскохозяйственные культуры, в числе которых перец, баклажаны, листовые салаты.
По итогам прошлого года, валовый сбор овощей защищенного грунта превысил 130 тысяч тонн. Аграрии выращивают различные сорта: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый.