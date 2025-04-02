https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008961613.html

Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн

Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн - РИА Новости, 02.04.2025

Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн

Урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:14:00+03:00

2025-04-02T18:14:00+03:00

2025-04-02T18:14:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

овощи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853130338_0:186:3078:1918_1920x0_80_0_0_7899eacae79d3a48bd79c7b0ec775df8.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тысячи тонн с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В современных автоматизированных тепличных комплексах региона аграрии выращивают урожай на круглогодичной основе, вне зависимости от погодных условий. Это позволяет обеспечивать рынок свежей продукцией, в том числе и в холодный сезон. Так, общая площадь зимних теплиц в Подмосковье превышает 228 гектаров. "С начала года урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 34,8 тысячи тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы — сельхозтоваропроизводители собрали более 22,7 тысячи тонн. Также в закрытом грунте выращивают томаты — урожай превысил 11,4 тысячи тонн", — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что еще 679 тонн пришлось на прочие сельскохозяйственные культуры, в числе которых перец, баклажаны, листовые салаты. По итогам прошлого года, валовый сбор овощей защищенного грунта превысил 130 тысяч тонн. Аграрии выращивают различные сорта: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый.

https://ria.ru/20250402/zhkkh-2008935411.html

https://ria.ru/20250402/koshki-2008930013.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), овощи