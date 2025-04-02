https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008897942.html
Подмосковные врачи спасли девушку с крупным образованием в желудке
Подмосковные врачи спасли девушку с крупным образованием в желудке - РИА Новости, 02.04.2025
Подмосковные врачи спасли девушку с крупным образованием в желудке
Красногорские врачи удалили крупное образование из желудка девушки, жаловавшейся на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, сообщили в министерстве... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:36:00+03:00
2025-04-02T14:36:00+03:00
2025-04-02T15:24:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
николай мурашов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Красногорские врачи удалили крупное образование из желудка девушки, жаловавшейся на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Красногорскую больницу поступила 19-летняя девушка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам пациентки, в последние пару месяцев она принимала препараты для снижения массы тела, которые приобретала в интернете, тогда и появились эти симптомы", - рассказали в пресс-службе. По словам заведующего хирургическим отделением Красногорской больницы Николая Мурашова, решение провести операцию было обусловлено большими размерами и плотной консистенцией желудочного камня. "О составе безоара и причинах его возникновения более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования", - отметил врач, слова которого приводятся в сообщении. Согласно сообщению, после операции пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке домой. "Врачи предупреждают об опасности принятия препаратов без консультации с врачом", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html
https://ria.ru/20250123/vrachi-1995102927.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), николай мурашов
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Николай Мурашов
Подмосковные врачи спасли девушку с крупным образованием в желудке
В Красногорске врачи удалили крупное образование из желудка девушки
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Красногорские врачи удалили крупное образование из желудка девушки, жаловавшейся на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Красногорскую больницу поступила 19-летняя девушка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам пациентки, в последние пару месяцев она принимала препараты для снижения массы тела, которые приобретала в интернете, тогда и появились эти симптомы", - рассказали в пресс-службе.
По словам заведующего хирургическим отделением Красногорской больницы Николая Мурашова
, решение провести операцию было обусловлено большими размерами и плотной консистенцией желудочного камня.
"О составе безоара и причинах его возникновения более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования", - отметил врач, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно сообщению, после операции пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке домой.
"Врачи предупреждают об опасности принятия препаратов без консультации с врачом", - добавили в пресс-службе.