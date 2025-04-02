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Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025
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Новости Подмосковья
 
14:01 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008885885.html
Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025
Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал в Московской... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:01:00+03:00
2025-04-02T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал в Московской области, в нем участвуют 987 конкурсантов, среди которых десять участников СВО, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. Чемпионат проходит по 69 компетенциям в трех категориях: "школьники", "студенты" и "специалисты". В этом году в программу вошли новые направления – "Техник-протезист", "Специалист по типовым решениям 1С" и "Художник по гриму". "Впервые в региональном чемпионате примут участие специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. Уверена, что участие в чемпионате принесет вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов!" – приводит пресс-служба слова министра образования Ингрид Пильдес. Помимо конкурсных испытаний, для участников подготовили деловую, культурную и спортивную программы. Также конкурсанты смогут посетить профориентационные мероприятия, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей. Региональный чемпионат продлится до 11 апреля. Победители получат шанс представить Московскую область на национальном этапе соревнований.
https://ria.ru/20250401/vorobev-2008761300.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье

В подмосковном чемпионате "Абилимпикс" примут участие 987 конкурсантов

© Фото представлено пресс-службой Министерства образования Московской областиРегиональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
Региональный чемпионат Абилимпикс стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото представлено пресс-службой Министерства образования Московской области
Региональный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал в Московской области, в нем участвуют 987 конкурсантов, среди которых десять участников СВО, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Чемпионат проходит по 69 компетенциям в трех категориях: "школьники", "студенты" и "специалисты". В этом году в программу вошли новые направления – "Техник-протезист", "Специалист по типовым решениям 1С" и "Художник по гриму".
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"Впервые в региональном чемпионате примут участие специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения специальной военной операции. Уверена, что участие в чемпионате принесет вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов!" – приводит пресс-служба слова министра образования Ингрид Пильдес.
Помимо конкурсных испытаний, для участников подготовили деловую, культурную и спортивную программы. Также конкурсанты смогут посетить профориентационные мероприятия, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.
Региональный чемпионат продлится до 11 апреля. Победители получат шанс представить Московскую область на национальном этапе соревнований.
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