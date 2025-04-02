https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008883188.html
Работу порядка 70 светофоров оптимизировали в Подмосковье
Работу порядка 70 светофоров оптимизировали в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025
Работу порядка 70 светофоров оптимизировали в Подмосковье
Специалисты Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) Подмосковья скорректировали и настроили работу 69 светофорных объектов в 13 городских округах,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:51:00+03:00
2025-04-02T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) Подмосковья скорректировали и настроили работу 69 светофорных объектов в 13 городских округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин отметил, что специалисты регионального ЦБДД постоянно проводят работу по оптимизации движения, мониторят участки, где потенциально могут образовываться заторы. В течение трех месяцев режим работы 60 светофоров скорректировали, на семи новых дорожных регуляторах разработали и установили программы, а работу двух — перенастроили. По его словам, это позволило повысить пропускную способность участков региональных дорог на 10-15%. Благодаря проведенным работам удалось в два раза снизить заторы на пересечении дорог "Серпухов — Протвино" и "Калиново — Дракино" в городском округе Серпухове, а также улучшить пропускную способность на 25 километре Каширского шоссе в Ленинском округе. В ведомстве указали, что работы по оптимизации движения также провели в следующих округах: Дмитровском, Домодедове, Истре, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Раменском, Химках и Щелкове.
https://ria.ru/20250402/mostransavto-2008870171.html
https://ria.ru/20250326/dorogi-2007557023.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), истра, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Серпухов
Работу порядка 70 светофоров оптимизировали в Подмосковье
Работу около 70 светофоров скорректировали и настроили в Московской области