https://ria.ru/20250402/peskov-2008862258.html

Песков раскрыл цели создания Службы по вопросам гражданства

Песков раскрыл цели создания Службы по вопросам гражданства - РИА Новости, 02.04.2025

Песков раскрыл цели создания Службы по вопросам гражданства

Создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД РФ позволит более результативно решать вопросы в этой сфере, улучшить координацию между... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:45:00+03:00

2025-04-02T12:45:00+03:00

2025-04-02T12:50:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД РФ позволит более результативно решать вопросы в этой сфере, улучшить координацию между ведомствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целях совершенствования управления в сфере миграции подписан указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Появляется в рамках МВД новая должность - первый заместитель министра внутренних дел, и он же начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Что это дает, что это позволяет? Это позволяет гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы и улучшить координацию между ведомствами", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что главной задачей остается упорядочивание миграционных процессов и реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами законов РФ и снижение их противоправной деятельности."Первым заместителем министра и начальником Службы упомянутой назначен Андрей Владимирович Кикоть. Он освобожден от занимаемой должности и назначен на эту должность", - добавил Песков.Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики по должностям, утвержденной указом президента России от 10 февраля 2022 года №48, отметил Песков."Туда включен в перечень должностей как раз первый замминистра и начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан", - рассказал журналистам он.

https://ria.ru/20250402/putin-2008841846.html

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дмитрий песков, владимир путин, россия, общество