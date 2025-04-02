https://ria.ru/20250402/peskov-2008861353.html
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Киев по сути не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:42:00+03:00
2025-04-02T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев по сути не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре."Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев. Что касается ответов, наверное, все, что было по линии МИД, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел. Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли действовать мораторий, несмотря на все нарушения Киева, и, поступил ли ответ от США на список всех нарушений моратория Украиной, который был направлен российской стороной.
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html
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Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Безопасность
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам