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Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
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12:42 02.04.2025 (обновлено: 12:53 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/peskov-2008861353.html
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам
Киев по сути не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:42:00+03:00
2025-04-02T12:53:00+03:00
киев
дмитрий песков
россия
украина
сергей лавров
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев по сути не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре."Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев. Что касается ответов, наверное, все, что было по линии МИД, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел. Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли действовать мораторий, несмотря на все нарушения Киева, и, поступил ли ответ от США на список всех нарушений моратория Украиной, который был направлен российской стороной.
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html
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киев, дмитрий песков, россия, украина, сергей лавров, андрей белоусов, безопасность
Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Безопасность
Кремль: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

Песков: Киев не присоединился к мораторию на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев по сути не присоединился к мораторию на нанесение ударов по энергообъектам России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"Нарушение Киева этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев. Что касается ответов, наверное, все, что было по линии МИД, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел. Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли действовать мораторий, несмотря на все нарушения Киева, и, поступил ли ответ от США на список всех нарушений моратория Украиной, который был направлен российской стороной.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Вчера, 11:35
 
КиевДмитрий ПесковРоссияУкраинаСергей ЛавровАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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