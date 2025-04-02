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Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 02.04.2025
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12:41 02.04.2025 (обновлено: 12:52 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/peskov-2008861252.html
Песков рассказал о контактах России и США
Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 02.04.2025
Песков рассказал о контактах России и США
Россия продолжает контакты с американцами на разных уровнях и по разным темам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:41:00+03:00
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россия
саудовская аравия
владимир путин
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с американцами на разных уровнях и по разным темам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров."Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250402/putin-2008861442.html
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россия, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков рассказал о контактах России и США

Песков: РФ продолжает контакты с США на разных уровнях

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с американцами на разных уровнях и по разным темам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров.
"Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин остается открытым к мирным переговорам, заявил Песков
12:42
 
РоссияСаудовская АравияВладимир ПутинДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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