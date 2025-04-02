https://ria.ru/20250402/peskov-2008861252.html

Песков рассказал о контактах России и США

Песков рассказал о контактах России и США - РИА Новости, 02.04.2025

Песков рассказал о контактах России и США

Россия продолжает контакты с американцами на разных уровнях и по разным темам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:41:00+03:00

2025-04-02T12:41:00+03:00

2025-04-02T12:52:00+03:00

россия

саудовская аравия

владимир путин

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия продолжает контакты с американцами на разных уровнях и по разным темам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров."Мы продолжаем контакты на различных уровнях, по различным каналам с американцами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250402/putin-2008861442.html

россия

саудовская аравия

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2025

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россия, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире