https://ria.ru/20250402/perekhod-2008883426.html

Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО

Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО - РИА Новости, 02.04.2025

Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:52:00+03:00

2025-04-02T13:52:00+03:00

2025-04-02T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО). Госдума в марте приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. "Учитывая, что иностранное программное обеспечение содержит скрытые уязвимости, принятие настоящего закона (о переходе субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО - ред.) обеспечит высокий уровень информационной безопасности и эффективное противодействие киберпреступлениям", - заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин. Как объяснил Шейкин, закон наделяет правительство полномочиями по определению перечней типовых отраслевых объектов КИИ, подпадающих под импортозамещение в сфере ПО, а также порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО. Кроме того, кабмин определит требования к используемым программно-аппаратным средствам, добавил сенатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, совет федерации рф, госдума рф