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Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО - РИА Новости, 02.04.2025
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13:52 02.04.2025
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Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО
Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО - РИА Новости, 02.04.2025
Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:52:00+03:00
2025-04-02T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО). Госдума в марте приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности. "Учитывая, что иностранное программное обеспечение содержит скрытые уязвимости, принятие настоящего закона (о переходе субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО - ред.) обеспечит высокий уровень информационной безопасности и эффективное противодействие киберпреступлениям", - заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин. Как объяснил Шейкин, закон наделяет правительство полномочиями по определению перечней типовых отраслевых объектов КИИ, подпадающих под импортозамещение в сфере ПО, а также порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО. Кроме того, кабмин определит требования к используемым программно-аппаратным средствам, добавил сенатор.
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технологии, россия, совет федерации рф, госдума рф
Технологии, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед одобрил закон о переходе на использование российского ПО

Совфед одобрил закон о переходе субъектов КИИ на использование российского ПО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование российского программного обеспечения (ПО).
Госдума в марте приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения в целях безопасности.
"Учитывая, что иностранное программное обеспечение содержит скрытые уязвимости, принятие настоящего закона (о переходе субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО - ред.) обеспечит высокий уровень информационной безопасности и эффективное противодействие киберпреступлениям", - заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.
Как объяснил Шейкин, закон наделяет правительство полномочиями по определению перечней типовых отраслевых объектов КИИ, подпадающих под импортозамещение в сфере ПО, а также порядок и сроки перехода субъектов КИИ на российское ПО. Кроме того, кабмин определит требования к используемым программно-аппаратным средствам, добавил сенатор.
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