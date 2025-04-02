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В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу - РИА Новости, 02.04.2025
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15:27 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/penza-2008916512.html
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу - РИА Новости, 02.04.2025
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу
Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:27:00+03:00
2025-04-02T15:27:00+03:00
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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной больнице, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, 30 января 2023 года проживавшая в Пензе мигрантка, находясь с семимесячным сыном в инфекционном отделении больницы, испытала "внезапно возникшую личную неприязнь к ребенку", перекрыла ему рукой нос и рот, лишив возможности дышать, в результате мальчик скончался. "Суд установил, что запрещенное уголовным законом деяние - умышленное убийство малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) подсудимая совершила в состоянии невменяемости, и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу

Пензенский суд отправил на лечение мигрантку, задушившую семимесячного сына

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды . Архивное фото
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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной больнице, сообщила пресс-служба суда.
По данным суда, 30 января 2023 года проживавшая в Пензе мигрантка, находясь с семимесячным сыном в инфекционном отделении больницы, испытала "внезапно возникшую личную неприязнь к ребенку", перекрыла ему рукой нос и рот, лишив возможности дышать, в результате мальчик скончался.
"Суд установил, что запрещенное уголовным законом деяние - умышленное убийство малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) подсудимая совершила в состоянии невменяемости, и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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