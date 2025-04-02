https://ria.ru/20250402/penza-2008916512.html
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу - РИА Новости, 02.04.2025
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу
Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:27:00+03:00
2025-04-02T15:27:00+03:00
2025-04-02T15:27:00+03:00
происшествия
пенза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg
САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной больнице, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, 30 января 2023 года проживавшая в Пензе мигрантка, находясь с семимесячным сыном в инфекционном отделении больницы, испытала "внезапно возникшую личную неприязнь к ребенку", перекрыла ему рукой нос и рот, лишив возможности дышать, в результате мальчик скончался. "Суд установил, что запрещенное уголовным законом деяние - умышленное убийство малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) подсудимая совершила в состоянии невменяемости, и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html
пенза
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_674d2b47f0f042804ab556dd6ee007dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу
Пензенский суд отправил на лечение мигрантку, задушившую семимесячного сына