https://ria.ru/20250402/penza-2008916512.html

В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу

В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу - РИА Новости, 02.04.2025

В Пензе мигрантку, задушившую семимесячного сына, отправили в психбольницу

Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:27:00+03:00

2025-04-02T15:27:00+03:00

2025-04-02T15:27:00+03:00

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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пензенский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу иностранку, которая два года назад задушила семимесячного сына в местной больнице, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, 30 января 2023 года проживавшая в Пензе мигрантка, находясь с семимесячным сыном в инфекционном отделении больницы, испытала "внезапно возникшую личную неприязнь к ребенку", перекрыла ему рукой нос и рот, лишив возможности дышать, в результате мальчик скончался. "Суд установил, что запрещенное уголовным законом деяние - умышленное убийство малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) подсудимая совершила в состоянии невменяемости, и применил к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html

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происшествия, пенза, россия