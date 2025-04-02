https://ria.ru/20250402/panin-2008937205.html

Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом

Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом - РИА Новости, 02.04.2025

Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом

Эпатажный актер Алексей Панин*, сбежавший из России и получивший статус иноагента, снова оказался в центре скандала. На этот раз из-за видео, где его... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:58:00+03:00

2025-04-02T18:58:00+03:00

2025-04-02T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Эпатажный актер Алексей Панин*, сбежавший из России и получивший статус иноагента, снова оказался в центре скандала. На этот раз из-за видео, где его несовершеннолетняя дочь ведет машину без полноценных прав. Но это лишь верхушка айсберга в жизни 17-летней Анны Паниной, которая стала заложницей образа жизни отца-скандалиста. Почему девочка, которую одноклассники травили из-за зоофильских роликов с участием папаши, продолжает его защищать?Как Анна Панина выживает с отцом-экстремистомВ сети появилось видео, где 17-летняя дочь скандального актера Алексея Панина* ведет автомобиль, не имея полноценных водительских прав. Сам Панин*, сидя на пассажирском сиденье, радостно комментирует происходящее, совершенно не заботясь о безопасности ребенка: "Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить".Возмущение пользователей вызвал не только сам факт незаконного вождения, но и то, что актер, внесенный в список экстремистов в России, продолжает беспрепятственно распоряжаться судьбой несовершеннолетней дочери. Многие призывают органы опеки обратить внимание на ситуацию."Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности", — признавалась Анна в одном из интервью, описывая жизнь с отцом.Панин* вывез дочь из России еще до начала специальной военной операции. Сначала они обосновались в США, где, судя по фотографиям в соцсетях, девочка была вынуждена сопровождать отца по барам. В 2023 году они переехали в Испанию, но обстановка вокруг ребенка не стала более здоровой."Голым приятнее!"Шокирующие подробности воспитательного процесса Панина* стали известны еще во время громкого судебного процесса за право опеки над дочерью. Актер, не стесняясь, признавался в своих методах "естественного воспитания"."Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально", — заявлял Панин* во время судебных разбирательств.В интервью он также признавался, что предпочитает исключительно нудистские пляжи: "Последние лет 25 я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!"Несмотря на очевидные нарушения норм воспитания, суд в 2017 году принял решение оставить ребенка с отцом, руководствуясь желанием самой девочки.Когда ребенок защищает отцаАктер фактически похитил дочь, подкараулив ее у школы, когда суд еще продолжался. После этого ребенок несколько раз возвращался к матери, но непреклонный Панин* даже подрался с адвокатом экс-супруги.Удивительно, но несмотря на все странности отца, Анна продолжает его защищать. Даже после того, как одноклассники травили ее из-за скандального видео с предполагаемым участием актера и собаки."Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала", — рассказывала девочка.При этом Анна заявляла, что на скандальных кадрах был не ее отец - “не заметила татуировку”, которая у него есть. Сам актер обвинял бывшую жену в создании фейкового видео для манипуляции судом."Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне все нормально", — утверждает Анна."Папа пьет, чтобы убежать от себя"Самым болезненным для Анны остается алкоголизм отца. В откровенном интервью девочка признавалась, что Панин* сильно меняется, когда выпивает."Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя", — делилась своими переживаниями дочь скандального актера.Неопределенность в жизни, постоянные переезды и отсутствие стабильности — все это негативно сказывается на психологическом состоянии подростка. Единственным островком спокойствия для девочки была бабушка, мать Алексея, которая долгое время помогала с воспитанием."У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной все время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чем не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой", — объясняла Анна свое решение остаться с отцом.Психологи в шоке: что ждет ребенка, выросшего в такой обстановке?Психологи, оценивающие ситуацию с Анной Паниной, выражают серьезную обеспокоенность. По их мнению, подросток, выросший в такой токсичной обстановке, с высокой вероятностью столкнется с проблемами социализации и формирования здоровых отношений в будущем."Дети, которые растут в подобных условиях, часто нормализуют девиантное поведение (отклонение от общепризнанных норм) и принимают его как должное. Это создает искаженную картину мира и может привести к серьезным психологическим проблемам во взрослой жизни", — отмечают специалисты.Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка фактически лишена контакта с матерью, которая могла бы стать противовесом очень сомнительному воспитанию Панина*. Юлия Юдинцева, мать Анны, по всей видимости, утратила возможность влиять на жизнь дочери после многолетних судебных баталий.Между тем, сам Панин*, похоже, не собирается менять свой образ жизни. Помимо Анны, у актера есть еще три дочери — Мария, София и Адель — но с ними он практически не поддерживает связь из-за конфликтов с их матерями. Возможно, это единственный позитивный момент в этой истории, так как остальным детям удалось избежать его "воспитательных методов".* — Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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россия, сша, испания, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)