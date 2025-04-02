Рейтинг@Mail.ru
Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:58 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/panin-2008937205.html
Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом
Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом - РИА Новости, 02.04.2025
Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом
Эпатажный актер Алексей Панин*, сбежавший из России и получивший статус иноагента, снова оказался в центре скандала. На этот раз из-за видео, где его... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:58:00+03:00
2025-04-02T18:58:00+03:00
шоубиз
россия
сша
испания
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008953295_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_47e43f46f441eaab6cd2ce2174c7bb6e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Эпатажный актер Алексей Панин*, сбежавший из России и получивший статус иноагента, снова оказался в центре скандала. На этот раз из-за видео, где его несовершеннолетняя дочь ведет машину без полноценных прав. Но это лишь верхушка айсберга в жизни 17-летней Анны Паниной, которая стала заложницей образа жизни отца-скандалиста. Почему девочка, которую одноклассники травили из-за зоофильских роликов с участием папаши, продолжает его защищать?Как Анна Панина выживает с отцом-экстремистомВ сети появилось видео, где 17-летняя дочь скандального актера Алексея Панина* ведет автомобиль, не имея полноценных водительских прав. Сам Панин*, сидя на пассажирском сиденье, радостно комментирует происходящее, совершенно не заботясь о безопасности ребенка: "Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить".Возмущение пользователей вызвал не только сам факт незаконного вождения, но и то, что актер, внесенный в список экстремистов в России, продолжает беспрепятственно распоряжаться судьбой несовершеннолетней дочери. Многие призывают органы опеки обратить внимание на ситуацию."Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности", — признавалась Анна в одном из интервью, описывая жизнь с отцом.Панин* вывез дочь из России еще до начала специальной военной операции. Сначала они обосновались в США, где, судя по фотографиям в соцсетях, девочка была вынуждена сопровождать отца по барам. В 2023 году они переехали в Испанию, но обстановка вокруг ребенка не стала более здоровой."Голым приятнее!"Шокирующие подробности воспитательного процесса Панина* стали известны еще во время громкого судебного процесса за право опеки над дочерью. Актер, не стесняясь, признавался в своих методах "естественного воспитания"."Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально", — заявлял Панин* во время судебных разбирательств.В интервью он также признавался, что предпочитает исключительно нудистские пляжи: "Последние лет 25 я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!"Несмотря на очевидные нарушения норм воспитания, суд в 2017 году принял решение оставить ребенка с отцом, руководствуясь желанием самой девочки.Когда ребенок защищает отцаАктер фактически похитил дочь, подкараулив ее у школы, когда суд еще продолжался. После этого ребенок несколько раз возвращался к матери, но непреклонный Панин* даже подрался с адвокатом экс-супруги.Удивительно, но несмотря на все странности отца, Анна продолжает его защищать. Даже после того, как одноклассники травили ее из-за скандального видео с предполагаемым участием актера и собаки."Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала", — рассказывала девочка.При этом Анна заявляла, что на скандальных кадрах был не ее отец - “не заметила татуировку”, которая у него есть. Сам актер обвинял бывшую жену в создании фейкового видео для манипуляции судом."Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне все нормально", — утверждает Анна."Папа пьет, чтобы убежать от себя"Самым болезненным для Анны остается алкоголизм отца. В откровенном интервью девочка признавалась, что Панин* сильно меняется, когда выпивает."Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя", — делилась своими переживаниями дочь скандального актера.Неопределенность в жизни, постоянные переезды и отсутствие стабильности — все это негативно сказывается на психологическом состоянии подростка. Единственным островком спокойствия для девочки была бабушка, мать Алексея, которая долгое время помогала с воспитанием."У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной все время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чем не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой", — объясняла Анна свое решение остаться с отцом.Психологи в шоке: что ждет ребенка, выросшего в такой обстановке?Психологи, оценивающие ситуацию с Анной Паниной, выражают серьезную обеспокоенность. По их мнению, подросток, выросший в такой токсичной обстановке, с высокой вероятностью столкнется с проблемами социализации и формирования здоровых отношений в будущем."Дети, которые растут в подобных условиях, часто нормализуют девиантное поведение (отклонение от общепризнанных норм) и принимают его как должное. Это создает искаженную картину мира и может привести к серьезным психологическим проблемам во взрослой жизни", — отмечают специалисты.Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка фактически лишена контакта с матерью, которая могла бы стать противовесом очень сомнительному воспитанию Панина*. Юлия Юдинцева, мать Анны, по всей видимости, утратила возможность влиять на жизнь дочери после многолетних судебных баталий.Между тем, сам Панин*, похоже, не собирается менять свой образ жизни. Помимо Анны, у актера есть еще три дочери — Мария, София и Адель — но с ними он практически не поддерживает связь из-за конфликтов с их матерями. Возможно, это единственный позитивный момент в этой истории, так как остальным детям удалось избежать его "воспитательных методов".* — Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
россия
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008953295_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7823e9040f3e5d9e9bd7ef1915b322b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, испания, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Шоубиз, Россия, США, Испания, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Эпатажный актер Алексей Панин*, сбежавший из России и получивший статус иноагента, снова оказался в центре скандала. На этот раз из-за видео, где его несовершеннолетняя дочь ведет машину без полноценных прав. Но это лишь верхушка айсберга в жизни 17-летней Анны Паниной, которая стала заложницей образа жизни отца-скандалиста. Почему девочка, которую одноклассники травили из-за зоофильских роликов с участием папаши, продолжает его защищать?

Как Анна Панина выживает с отцом-экстремистом

В сети появилось видео, где 17-летняя дочь скандального актера Алексея Панина* ведет автомобиль, не имея полноценных водительских прав. Сам Панин*, сидя на пассажирском сиденье, радостно комментирует происходящее, совершенно не заботясь о безопасности ребенка: "Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить".
© Фото : cоцсети Алексея Панина*Актер Алексей Панин* с дочерью
Актер Алексей Панин* с дочерью - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : cоцсети Алексея Панина*
Актер Алексей Панин* с дочерью
Возмущение пользователей вызвал не только сам факт незаконного вождения, но и то, что актер, внесенный в список экстремистов в России, продолжает беспрепятственно распоряжаться судьбой несовершеннолетней дочери. Многие призывают органы опеки обратить внимание на ситуацию.
"Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности", — признавалась Анна в одном из интервью, описывая жизнь с отцом.
Панин* вывез дочь из России еще до начала специальной военной операции. Сначала они обосновались в США, где, судя по фотографиям в соцсетях, девочка была вынуждена сопровождать отца по барам. В 2023 году они переехали в Испанию, но обстановка вокруг ребенка не стала более здоровой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Панин*

"Голым приятнее!"

Шокирующие подробности воспитательного процесса Панина* стали известны еще во время громкого судебного процесса за право опеки над дочерью. Актер, не стесняясь, признавался в своих методах "естественного воспитания".
"Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально", — заявлял Панин* во время судебных разбирательств.
В интервью он также признавался, что предпочитает исключительно нудистские пляжи: "Последние лет 25 я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Панин*
Несмотря на очевидные нарушения норм воспитания, суд в 2017 году принял решение оставить ребенка с отцом, руководствуясь желанием самой девочки.

Когда ребенок защищает отца

Актер фактически похитил дочь, подкараулив ее у школы, когда суд еще продолжался. После этого ребенок несколько раз возвращался к матери, но непреклонный Панин* даже подрался с адвокатом экс-супруги.
Удивительно, но несмотря на все странности отца, Анна продолжает его защищать. Даже после того, как одноклассники травили ее из-за скандального видео с предполагаемым участием актера и собаки.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Панин*
"Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала", — рассказывала девочка.
При этом Анна заявляла, что на скандальных кадрах был не ее отец - “не заметила татуировку”, которая у него есть. Сам актер обвинял бывшую жену в создании фейкового видео для манипуляции судом.
© Фото : cоцсети Алексея Панина*Актер Алексей Панин* с дочерью
Актер Алексей Панин* с дочерью - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : cоцсети Алексея Панина*
Актер Алексей Панин* с дочерью
"Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне все нормально", — утверждает Анна.

"Папа пьет, чтобы убежать от себя"

Самым болезненным для Анны остается алкоголизм отца. В откровенном интервью девочка признавалась, что Панин* сильно меняется, когда выпивает.
"Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя", — делилась своими переживаниями дочь скандального актера.
© Фото : cоцсети Алексея Панина*Актер Алексей Панин* с дочерью
Актер Алексей Панин* с дочерью - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : cоцсети Алексея Панина*
Актер Алексей Панин* с дочерью
Неопределенность в жизни, постоянные переезды и отсутствие стабильности — все это негативно сказывается на психологическом состоянии подростка. Единственным островком спокойствия для девочки была бабушка, мать Алексея, которая долгое время помогала с воспитанием.
"У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной все время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чем не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой", — объясняла Анна свое решение остаться с отцом.

Психологи в шоке: что ждет ребенка, выросшего в такой обстановке?

Психологи, оценивающие ситуацию с Анной Паниной, выражают серьезную обеспокоенность. По их мнению, подросток, выросший в такой токсичной обстановке, с высокой вероятностью столкнется с проблемами социализации и формирования здоровых отношений в будущем.
"Дети, которые растут в подобных условиях, часто нормализуют девиантное поведение (отклонение от общепризнанных норм) и принимают его как должное. Это создает искаженную картину мира и может привести к серьезным психологическим проблемам во взрослой жизни", — отмечают специалисты.
© РИА Новости / Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Панин*
Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка фактически лишена контакта с матерью, которая могла бы стать противовесом очень сомнительному воспитанию Панина*. Юлия Юдинцева, мать Анны, по всей видимости, утратила возможность влиять на жизнь дочери после многолетних судебных баталий.
Между тем, сам Панин*, похоже, не собирается менять свой образ жизни. Помимо Анны, у актера есть еще три дочери — Мария, София и Адель — но с ними он практически не поддерживает связь из-за конфликтов с их матерями. Возможно, это единственный позитивный момент в этой истории, так как остальным детям удалось избежать его "воспитательных методов".
* — Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
ШоубизРоссияСШАИспанияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала