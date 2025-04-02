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Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы - РИА Новости, 02.04.2025
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11:55 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ovchinskiy-2008774144.html
Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы
Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы - РИА Новости, 02.04.2025
Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы
Возле домов, построенных в рамках реновации на севере Москвы, в 2024 году организовано 18 спортивных площадок, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:55:00+03:00
2025-04-02T11:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Возле домов, построенных в рамках реновации на севере Москвы, в 2024 году организовано 18 спортивных площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."За 2024 год на севере столицы возвели 15 новостроек по программе реновации. Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что они расположились в восьми районах округа: пять - в Головинском районе, три – в Западном Дегунине, по две – в Бескудниково и Тимирязевском районе, а также по одной в Войковском районе и Коптеве.Уточняется, что спортплощадки оборудованы тренажерами для комплексных упражнений, и безопасным резиновым покрытием. Также среди спортивных объектов есть универсальные площадки для командных видов спорта, их выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах. В общей сумме в рамках реновации будет благоустроено до двух тысяч гектаров придомовые территорий.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы

Более 15 спортплощадок построено в рамках реновации на севере Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Возле домов, построенных в рамках реновации на севере Москвы, в 2024 году организовано 18 спортивных площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"За 2024 год на севере столицы возвели 15 новостроек по программе реновации. Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что они расположились в восьми районах округа: пять - в Головинском районе, три – в Западном Дегунине, по две – в Бескудниково и Тимирязевском районе, а также по одной в Войковском районе и Коптеве.

Уточняется, что спортплощадки оборудованы тренажерами для комплексных упражнений, и безопасным резиновым покрытием. Также среди спортивных объектов есть универсальные площадки для командных видов спорта, их выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах.

В общей сумме в рамках реновации будет благоустроено до двух тысяч гектаров придомовые территорий.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Овчинский: образовательные объекты построят на месте Тушинского аэродрома
27 марта, 11:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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