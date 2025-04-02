https://ria.ru/20250402/ovchinskiy-2008774144.html

Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы

Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы - РИА Новости, 02.04.2025

Более 15 новых спортплощадок появилось в северном округе Москвы

Возле домов, построенных в рамках реновации на севере Москвы, в 2024 году организовано 18 спортивных площадок, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:55:00+03:00

2025-04-02T11:55:00+03:00

2025-04-02T11:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Возле домов, построенных в рамках реновации на севере Москвы, в 2024 году организовано 18 спортивных площадок, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."За 2024 год на севере столицы возвели 15 новостроек по программе реновации. Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что они расположились в восьми районах округа: пять - в Головинском районе, три – в Западном Дегунине, по две – в Бескудниково и Тимирязевском районе, а также по одной в Войковском районе и Коптеве.Уточняется, что спортплощадки оборудованы тренажерами для комплексных упражнений, и безопасным резиновым покрытием. Также среди спортивных объектов есть универсальные площадки для командных видов спорта, их выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах. В общей сумме в рамках реновации будет благоустроено до двух тысяч гектаров придомовые территорий.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007589082.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы