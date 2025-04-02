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В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем - РИА Новости, 02.04.2025
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19:46 02.04.2025 (обновлено: 19:50 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/orsk-2008975038.html
В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем
В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем - РИА Новости, 02.04.2025
В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем
Полиция начала проверку после появления видео, на котором девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды, сообщили РИА Новости в областном ГУ МВД. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:46:00+03:00
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орск
происшествия
россия
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, на котором девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды, сообщили РИА Новости в областном ГУ МВД. В среду в местных в соцсетях появилось видео с камеры домофона у жилого дома в Орске. На кадрах - девушка с плачущим ребенком на руках, при этом малыш совсем без одежды, на нем - только подгузник. Через некоторое время другая девушка принесла толстовку, подходящую по размеру взрослому человеку, и одела ребенка. "Данное происшествие зарегистрировано в полиции Орска. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве. По данным сайта прогноза погоды, во вторник утром в Орске было примерно +6 градусов, днем +15 градусов.
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орск, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Орск, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем

Полиция разбирается в истории с девушкой из Орска, гулявшей с раздетым младенцем

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДевушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды
Девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды
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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, на котором девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды, сообщили РИА Новости в областном ГУ МВД.
В среду в местных в соцсетях появилось видео с камеры домофона у жилого дома в Орске. На кадрах - девушка с плачущим ребенком на руках, при этом малыш совсем без одежды, на нем - только подгузник. Через некоторое время другая девушка принесла толстовку, подходящую по размеру взрослому человеку, и одела ребенка.
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"Данное происшествие зарегистрировано в полиции Орска. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.
По данным сайта прогноза погоды, во вторник утром в Орске было примерно +6 градусов, днем +15 градусов.
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ОрскПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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