https://ria.ru/20250402/orsk-2008975038.html

В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем

В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем - РИА Новости, 02.04.2025

В Орске проверят историю с девушкой, гулявшей с раздетым младенцем

Полиция начала проверку после появления видео, на котором девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды, сообщили РИА Новости в областном ГУ МВД. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:46:00+03:00

2025-04-02T19:46:00+03:00

2025-04-02T19:50:00+03:00

орск

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео, на котором девушка в Орске вынесла во двор ребенка без одежды, сообщили РИА Новости в областном ГУ МВД. В среду в местных в соцсетях появилось видео с камеры домофона у жилого дома в Орске. На кадрах - девушка с плачущим ребенком на руках, при этом малыш совсем без одежды, на нем - только подгузник. Через некоторое время другая девушка принесла толстовку, подходящую по размеру взрослому человеку, и одела ребенка. "Данное происшествие зарегистрировано в полиции Орска. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве. По данным сайта прогноза погоды, во вторник утром в Орске было примерно +6 градусов, днем +15 градусов.

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989960758.html

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орск, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)