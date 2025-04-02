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После обрушения в шахте "Ново-Кальинская" на Урале начали проверку
После обрушения в шахте "Ново-Кальинская" на Урале начали проверку - РИА Новости, 02.04.2025
После обрушения в шахте "Ново-Кальинская" на Урале начали проверку
Прокуратура начала проверку после обрушения пород в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, в зоне обрушения в тот момент находились семь человек, на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:59:00+03:00
2025-04-02T23:59:00+03:00
2025-04-02T23:59:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения пород в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, в зоне обрушения в тот момент находились семь человек, на поверхность поднялись шестеро рабочих, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. По данным МЧС России, обрушение пород на отметке 1010 метров произошло в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске Свердловской области, ведется эвакуация работников. Отмечалось, что специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами, на месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники. "Предварительно, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных ведомств", – говорится в сообщении. По уточнению прокуратуры, ЧП случилось в среду около 21.30 мск.
https://ria.ru/20250213/shakhta-1999039359.html
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происшествия, свердловская область, россия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Североуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После обрушения в шахте "Ново-Кальинская" на Урале начали проверку
Прокуратура начала проверку после обрушения пород в шахте "Ново-Кальинская"