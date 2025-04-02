https://ria.ru/20250402/obrascheniya-2008836402.html
Краснов рассказал об обращениях от участников СВО к прокурорам
Краснов рассказал об обращениях от участников СВО к прокурорам - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал об обращениях от участников СВО к прокурорам
Число обращений прокурорам от участников СВО в 2024 г превысило 30 тысяч, решены проблемы 55 тысяч заявителей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:00:00+03:00
2025-04-02T11:00:00+03:00
2025-04-02T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число обращений прокурорам от участников СВО в 2024 г превысило 30 тысяч, решены проблемы 55 тысяч заявителей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Прокуроры существенно повлияли на реализацию установленных гарантий участников СВО. Как я уже сказал, это наш безусловный приоритет. За год число поступивших к нам обращений превысило 30 тысяч, решены проблемы 55 тысяч защитников Отечества", - сказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html
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игорь краснов, россия, общество, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Краснов, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал об обращениях от участников СВО к прокурорам
Краснов: число обращений прокурорам от участников СВО превысило 30 тысяч