https://ria.ru/20250402/natsproekty-2008847874.html

Прокуратура проконтролирует все контракты при реализации нацпроектов

Прокуратура проконтролирует все контракты при реализации нацпроектов - РИА Новости, 02.04.2025

Прокуратура проконтролирует все контракты при реализации нацпроектов

Прокуроры станут брать на контроль вне зависимости от жалоб все контракты, заключаемые при реализации национальных проектов, а также те, чья стоимость будет... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:37:00+03:00

2025-04-02T11:37:00+03:00

2025-04-02T13:08:00+03:00

россия

игорь краснов

совет федерации рф

экономика

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуроры станут брать на контроль вне зависимости от жалоб все контракты, заключаемые при реализации национальных проектов, а также те, чья стоимость будет составлять несколько сотен миллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Новый этап реализации нацпроектов диктует переосмысление надзора. Прокурорам поручено отслеживать финансовые взаиморасчеты между контрагентами от заказчика до конечного исполнителя. Контракты стоимостью в несколько сотен миллионов рублей независимо от поступающих жалоб и сведений о рисках их срыва будут браться под контроль в течение месяца со дня заключения", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. По его словам, в 2024 году в связи с закупками в обход конкурентных процедур при реализации национальных проектов, хищениями, коррупцией и иными злоупотреблениями по материалам прокуроров было возбуждено 1158 уголовных дел. Зачастую ради победы участники торгов предоставляют госзаказчикам ложные сведения.

https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, совет федерации рф, экономика, общество