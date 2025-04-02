В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ
В НАТО прекратили обсуждать пересмотр отношений с РФ после переговоров США с ней
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, предстоящий саммит альянса в Гааге, как ожидалось, станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их заморозки после начала конфликта на Украине.
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"Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме приостановлены", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что обсуждения не идут уже на протяжении месяцев. При этом неясно, что думает по поводу отношений с Москвой президент США Дональд Трамп. Неназванный американский чиновник не ответил на вопрос Euractiv о позиции Вашингтона по этому вопросу.
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"Что касается Украины, все союзники согласны с тем, что смерти и разрушения должны остановиться. Президент Трамп хочет содействовать миру", — сказал собеседник СМИ.
Он подчеркнул, что дискуссии между союзниками по НАТО касательно саммита в Гааге продолжаются.
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