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В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
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08:33 02.04.2025 (обновлено: 10:24 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/nato-2008807648.html
В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ
В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ
В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:33:00+03:00
2025-04-02T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.По данным издания, предстоящий саммит альянса в Гааге, как ожидалось, станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их заморозки после начала конфликта на Украине."Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме приостановлены", — говорится в публикации.Издание утверждает, что обсуждения не идут уже на протяжении месяцев. При этом неясно, что думает по поводу отношений с Москвой президент США Дональд Трамп. Неназванный американский чиновник не ответил на вопрос Euractiv о позиции Вашингтона по этому вопросу.&quot;Что касается Украины, все союзники согласны с тем, что смерти и разрушения должны остановиться. Президент Трамп хочет содействовать миру&quot;, — сказал собеседник СМИ.Он подчеркнул, что дискуссии между союзниками по НАТО касательно саммита в Гааге продолжаются.
https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО
В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ

В НАТО прекратили обсуждать пересмотр отношений с РФ после переговоров США с ней

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, предстоящий саммит альянса в Гааге, как ожидалось, станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их заморозки после начала конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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"Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме приостановлены", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что обсуждения не идут уже на протяжении месяцев. При этом неясно, что думает по поводу отношений с Москвой президент США Дональд Трамп. Неназванный американский чиновник не ответил на вопрос Euractiv о позиции Вашингтона по этому вопросу.
«

"Что касается Украины, все союзники согласны с тем, что смерти и разрушения должны остановиться. Президент Трамп хочет содействовать миру", — сказал собеседник СМИ.

Он подчеркнул, что дискуссии между союзниками по НАТО касательно саммита в Гааге продолжаются.
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