https://ria.ru/20250402/nato-2008807648.html

В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ

В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией, пишут СМИ

В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:33:00+03:00

2025-04-02T08:33:00+03:00

2025-04-02T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В НАТО прекратили дискуссии о пересмотре отношений с Россией на фоне переговоров Вашингтона с Москвой и Киевом, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.По данным издания, предстоящий саммит альянса в Гааге, как ожидалось, станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их заморозки после начала конфликта на Украине."Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме приостановлены", — говорится в публикации.Издание утверждает, что обсуждения не идут уже на протяжении месяцев. При этом неясно, что думает по поводу отношений с Москвой президент США Дональд Трамп. Неназванный американский чиновник не ответил на вопрос Euractiv о позиции Вашингтона по этому вопросу."Что касается Украины, все союзники согласны с тем, что смерти и разрушения должны остановиться. Президент Трамп хочет содействовать миру", — сказал собеседник СМИ.Он подчеркнул, что дискуссии между союзниками по НАТО касательно саммита в Гааге продолжаются.

https://ria.ru/20250331/nato-2008246029.html

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, нато