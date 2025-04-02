https://ria.ru/20250402/narusheniya-2008934438.html

Прокуратура нашла нарушения в работе петербургской госжилинспекции

Прокуратура нашла нарушения в работе петербургской госжилинспекции - РИА Новости, 02.04.2025

Прокуратура нашла нарушения в работе петербургской госжилинспекции

Прокуратура нашла нарушения в работе государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, 16 сотрудников лишены премий, в отношении восьми инспекторов... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:45:00+03:00

2025-04-02T16:45:00+03:00

2025-04-02T17:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Прокуратура нашла нарушения в работе государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, 16 сотрудников лишены премий, в отношении восьми инспекторов продолжаются служебные проверки, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Как отмечает ведомство, жилищные инспекторы не вникали в проблемы горожан и не инициировали соответствующие проверки, а по тем обращениям, в рамках которых выявлялись нарушения законов, своевременно не контролировали исполнение выданных предписаний. "По результатам рассмотрения представления прокуратуры города работа на данных участках деятельности скорректирована, 16 должностных лиц инспекции лишены премий, в отношении восьми инспекторов продолжаются служебные проверки", - говорится в сообщении. В ходе проверки также особое внимание было обращено на жалобы граждан о неучастии их в голосованиях на общих собраниях собственников. Проверка показала, что госжилинспекцией не во всех случаях давалась оценка обеспечению кворума на таких собраниях, а также несвоевременно направлялись материалы в органы внутренних дел, в связи с чем к управлению многоквартирными домами допускались недобросовестные управляющие компании. "По материалам прокурорских проверок инспекцией приняты решения об исключении таких управляющих компаний из реестра лицензий", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250317/gosduma-2005397313.html

https://ria.ru/20250305/rospotrebnadzor-2003087178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60