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Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины

Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины - РИА Новости, 02.04.2025

Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:36:00+03:00

2025-04-02T17:36:00+03:00

2025-04-02T17:47:00+03:00

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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с Украины, говорится в отчете агентства. "В целом ввозимые в Азербайджан ряд партий мясной продукции общим весом более 170 тонн не соответствовали установленным требованиям, 136,22 тонны из них были ввезены с Украины. В соответствии с законодательством Азербайджана, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению", - следует из отчета агентства.

https://ria.ru/20241206/mandarin-1987813010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, украина