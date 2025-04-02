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Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины - РИА Новости, 02.04.2025
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17:36 02.04.2025 (обновлено: 17:47 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/myaso-2008948505.html
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины - РИА Новости, 02.04.2025
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:36:00+03:00
2025-04-02T17:47:00+03:00
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азербайджан
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с Украины, говорится в отчете агентства. "В целом ввозимые в Азербайджан ряд партий мясной продукции общим весом более 170 тонн не соответствовали установленным требованиям, 136,22 тонны из них были ввезены с Украины. В соответствии с законодательством Азербайджана, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению", - следует из отчета агентства.
https://ria.ru/20241206/mandarin-1987813010.html
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в мире, азербайджан, украина
В мире, Азербайджан, Украина
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины

В Азербайджане признали непригодными более 136 тонн мясной продукции с Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с Украины, говорится в отчете агентства.
"В целом ввозимые в Азербайджан ряд партий мясной продукции общим весом более 170 тонн не соответствовали установленным требованиям, 136,22 тонны из них были ввезены с Украины. В соответствии с законодательством Азербайджана, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению", - следует из отчета агентства.
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