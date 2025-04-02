https://ria.ru/20250402/myaso-2008948505.html
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины - РИА Новости, 02.04.2025
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:36:00+03:00
2025-04-02T17:36:00+03:00
2025-04-02T17:47:00+03:00
в мире
азербайджан
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4636a2289576cda24c67b47c1bd2deed.jpg
БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию более 136 тонн мясной продукции, которая была ввезена в республику с Украины, говорится в отчете агентства. "В целом ввозимые в Азербайджан ряд партий мясной продукции общим весом более 170 тонн не соответствовали установленным требованиям, 136,22 тонны из них были ввезены с Украины. В соответствии с законодательством Азербайджана, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению", - следует из отчета агентства.
https://ria.ru/20241206/mandarin-1987813010.html
азербайджан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5df8d2f27017c1be870a55adcbef1168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, украина
В мире, Азербайджан, Украина
Азербайджан забраковал десятки тонн мяса, ввезенного с Украины
В Азербайджане признали непригодными более 136 тонн мясной продукции с Украины