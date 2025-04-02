https://ria.ru/20250402/myamlina-2008856796.html

Мямлина: токенизировать можно многое

Мямлина: токенизировать можно многое - РИА Новости, 02.04.2025

Мямлина: токенизировать можно многое

Токенизировать можно многое, однако для этого необходимы изменения рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на законодательном уровне и снижение существующего... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:27:00+03:00

2025-04-02T12:27:00+03:00

2025-04-02T12:27:00+03:00

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Токенизировать можно многое, однако для этого необходимы изменения рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на законодательном уровне и снижение существующего налогового дисбаланса, сообщила на VII финансовом форуме "Просто капитал" зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина. "Колоссальными драйверами рынка цифровых финансовых активов могут стать законодательные изменения: необходимо развивать налоговое регулирование, чтобы покупка ЦФА стала интересна крупным игрокам рынка - управляющим компаниям и пенсионным фондам - за счет средств, которые находятся в управлении. Важно разрешить регионам выпуск ЦФА для финансирования приоритетных региональных проектов - по аналогии с облигациями. У нас уже есть такие запросы, прорабатываем с двумя крупными регионами возможные варианты. Также готовимся токенизировать города", – приводит пресс-служба ПСБ слова Мямлиной. Она отметила, что банк готов обеспечивать структурирование ЦФА при работе с крупными инфраструктурными национальными проектами и обеспечивать для проведения сделки все необходимые технологии. А партнеры, обладающие крупной базой участников-инвесторов, могут помогать банку осуществлять по этим проектам дистрибуцию. Говоря о перспективах рынка, Мямлина рассказала, что пока популярностью пользуются два типа активов - денежное требование, которое составляет более 80% всего рынка ЦФА, и гибридные финансовые инструменты. Но на платформе "Токеон" в 2024 году уже состоялось много выпусков цифровых активов. Среди них – первый выпуск ЦФА, обеспеченный залогом недвижимого имущества, и гибридные цифровые права на продукцию винодельни, которые стали первым шагом в формировании в стране совершенно нового инвестиционного рынка – рынка инвестиционного вина. "Механизм цифровизации и привлечения финансирования, реализованный в этом выпуске, может использоваться для всего агропромышленного комплекса. Мы видим большие перспективы развития рынка ЦФА в масштабировании таких технологий", – резюмировала Мямлина.

https://ria.ru/20250401/investitsii-2008763911.html

https://ria.ru/20250328/podguzova-2007888007.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), банки