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Мямлина: токенизировать можно многое - РИА Новости, 02.04.2025
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12:27 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/myamlina-2008856796.html
Мямлина: токенизировать можно многое
Мямлина: токенизировать можно многое - РИА Новости, 02.04.2025
Мямлина: токенизировать можно многое
Токенизировать можно многое, однако для этого необходимы изменения рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на законодательном уровне и снижение существующего... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:27:00+03:00
2025-04-02T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Токенизировать можно многое, однако для этого необходимы изменения рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на законодательном уровне и снижение существующего налогового дисбаланса, сообщила на VII финансовом форуме "Просто капитал" зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина. "Колоссальными драйверами рынка цифровых финансовых активов могут стать законодательные изменения: необходимо развивать налоговое регулирование, чтобы покупка ЦФА стала интересна крупным игрокам рынка - управляющим компаниям и пенсионным фондам - за счет средств, которые находятся в управлении. Важно разрешить регионам выпуск ЦФА для финансирования приоритетных региональных проектов - по аналогии с облигациями. У нас уже есть такие запросы, прорабатываем с двумя крупными регионами возможные варианты. Также готовимся токенизировать города", – приводит пресс-служба ПСБ слова Мямлиной. Она отметила, что банк готов обеспечивать структурирование ЦФА при работе с крупными инфраструктурными национальными проектами и обеспечивать для проведения сделки все необходимые технологии. А партнеры, обладающие крупной базой участников-инвесторов, могут помогать банку осуществлять по этим проектам дистрибуцию. Говоря о перспективах рынка, Мямлина рассказала, что пока популярностью пользуются два типа активов - денежное требование, которое составляет более 80% всего рынка ЦФА, и гибридные финансовые инструменты. Но на платформе "Токеон" в 2024 году уже состоялось много выпусков цифровых активов. Среди них – первый выпуск ЦФА, обеспеченный залогом недвижимого имущества, и гибридные цифровые права на продукцию винодельни, которые стали первым шагом в формировании в стране совершенно нового инвестиционного рынка – рынка инвестиционного вина. "Механизм цифровизации и привлечения финансирования, реализованный в этом выпуске, может использоваться для всего агропромышленного комплекса. Мы видим большие перспективы развития рынка ЦФА в масштабировании таких технологий", – резюмировала Мямлина.
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псб (банк псб), банки
ПСБ (Банк ПСБ), Банки
Мямлина: токенизировать можно многое

Мямлина: токенизировать можно многое, но для этого нужны изменения

© Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Мямлина
Ольга Мямлина - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости
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Ольга Мямлина
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Токенизировать можно многое, однако для этого необходимы изменения рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на законодательном уровне и снижение существующего налогового дисбаланса, сообщила на VII финансовом форуме "Просто капитал" зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина.
"Колоссальными драйверами рынка цифровых финансовых активов могут стать законодательные изменения: необходимо развивать налоговое регулирование, чтобы покупка ЦФА стала интересна крупным игрокам рынка - управляющим компаниям и пенсионным фондам - за счет средств, которые находятся в управлении. Важно разрешить регионам выпуск ЦФА для финансирования приоритетных региональных проектов - по аналогии с облигациями. У нас уже есть такие запросы, прорабатываем с двумя крупными регионами возможные варианты. Также готовимся токенизировать города", – приводит пресс-служба ПСБ слова Мямлиной.
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Она отметила, что банк готов обеспечивать структурирование ЦФА при работе с крупными инфраструктурными национальными проектами и обеспечивать для проведения сделки все необходимые технологии. А партнеры, обладающие крупной базой участников-инвесторов, могут помогать банку осуществлять по этим проектам дистрибуцию.
Говоря о перспективах рынка, Мямлина рассказала, что пока популярностью пользуются два типа активов - денежное требование, которое составляет более 80% всего рынка ЦФА, и гибридные финансовые инструменты. Но на платформе "Токеон" в 2024 году уже состоялось много выпусков цифровых активов. Среди них – первый выпуск ЦФА, обеспеченный залогом недвижимого имущества, и гибридные цифровые права на продукцию винодельни, которые стали первым шагом в формировании в стране совершенно нового инвестиционного рынка – рынка инвестиционного вина.
"Механизм цифровизации и привлечения финансирования, реализованный в этом выпуске, может использоваться для всего агропромышленного комплекса. Мы видим большие перспективы развития рынка ЦФА в масштабировании таких технологий", – резюмировала Мямлина.
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