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В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА

В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025

В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА

Мужчина пострадал от удара украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:54:00+03:00

2025-04-02T21:54:00+03:00

2025-04-02T21:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал от удара украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Муром Шебекинского округа мужчина пострадал от удара беспилотника. Бойцами самообороны он был доставлен с переломом бедра и слепыми осколочными ранениями ног в Шебекинскую ЦРБ", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что после оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков