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В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА
В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА
Мужчина пострадал от удара украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:54:00+03:00
2025-04-02T21:54:00+03:00
2025-04-02T21:54:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал от удара украинского беспилотника в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Муром Шебекинского округа мужчина пострадал от удара беспилотника. Бойцами самообороны он был доставлен с переломом бедра и слепыми осколочными ранениями ног в Шебекинскую ЦРБ", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что после оказания медицинской помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20241214/belgorod-1989190302.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал от удара БПЛА
Гладков: мужчина пострадал от удара украинского БПЛА в Белгородской области