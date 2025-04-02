https://ria.ru/20250402/mumii-2008942140.html

Белых людей закапывали вместе с ними: что скрывают загадочные мумии в Китае

Белых людей закапывали вместе с ними: что скрывают загадочные мумии в Китае - РИА Новости, 02.04.2025

Белых людей закапывали вместе с ними: что скрывают загадочные мумии в Китае

В руках археологов часто оказываются древние артефакты, которые выходят за рамки исторической науки и не вписываются в современную концепцию развития... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:30:00+03:00

2025-04-02T18:30:00+03:00

2025-04-02T18:30:00+03:00

китай

европа

синьцзян-уйгурский автономный район

наука

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В руках археологов часто оказываются древние артефакты, которые выходят за рамки исторической науки и не вписываются в современную концепцию развития человеческой цивилизации. Одна из таких загадочных находок - Таримские мумии из Китая, среди которых встречаются тела людей европеоидной расы.Это открытие заставляет несколько по-другому взглянуть на местные легенды о голубоглазых светловолосых людях, которые были создателями китайского государства, его первыми правителями и государственными деятелями.Загадка Такла-МаканПервые мумии обнаружили еще в начале XX века. Шведский ученый Свен Гедин проводил исследования на территории Великого шелкового пути и в соляных песках Такла-Макан, где он и нашел древние погребения.После вскрытия захоронения сразу стало ясно, что это были останки людей, не принадлежавших к монголоидной расе. Любопытную находку ученый доставил в европейские музеи.Но Первая мировая война помешала детально изучить мумии. Да и сами китайцы не проводили дальнейших раскопок, так как находка ставила под сомнение теорию об исключительности китайской цивилизации.Мумии благополучно пролежали на хранении в одном из музеев Европы, пока в 1970-х в Такла-Макан не нашли другие мумии - интерес к загадочному открытию вспыхнул с новой силой.За последние годы китайские археологи и их коллеги из других стран раскопали на западе Китая уже более 300 мумифицированных тел.Мумии поражают поразительной сохранностью тел и одежды, европеоидные черты лица, темно-русые и каштановые волосы, а также довольно высокий рост сделали находку настоящей сенсацией.Темно-русая красавицаОдну из самых известных и древнейших Таримских мумий прозвали Лоуланьской красавицей. Это была высокая по тем временам молодая женщина, ее рост составлял 180 см, европеоидной расы с тёмно-русыми волосами. Возраст находки, по мнению ученых, 3800 лет.Мумию нашли в 1980 году на юге пустыни Лобнор. Интересно, что тело было погребено не в гробу, а завернуто в соломенную циновку.Рядом с останками также лежала расческа, корзинка и циновка. Вероятно, все эти предметы женщина использовала еще при жизни.Сейчас мумия хранится в музее Синьцзян-Уйгурского автономного района в городе Урумчи.Татуированный "белый богатырь"Очень интересное захоронение археологам попалось недалеко от Лоуланьской красавицы – это мумия мужчины со светлой кожей и седыми волосами, ростом около двух метров. Ученые назвали ее Черченским человеком, по названию города Черчен, в окрестностях которого её нашли.Ученые считают, что это лучше всех сохранившаяся мумия во всем мире, хотя ее возраст составляет примерно 3000 лет. На момент смерти Черченскому человеку было около 50 лет. Лицо его покрыто татуировками.Предполагается, что, скорее всего, он был вождем племени, ведь рядом с ним были закопаны 10 разных головных уборов, седло, лошадиный череп и копыта.Еще в захоронении была найдена мумия трёхмесячного ребёнка, укутанная в саван. Младенец лежал на овечьей подушке, и его глаза прикрывали синие камни.О чем до сих пор спорят ученыеО происхождении мумий в научной среде до сих пор нет единого мнения, хотя о широком распространении европеоидов во Внутренней Азии 2—3 тысячи лет назад свидетельствуют данные нескольких письменных источников.Как пример, Плиний Старший сообщает, что цейлонское посольство ко двору императора Клавдия описывало жителей западного Китая как людей "выше среднего роста, с льняными волосами и голубыми глазами".Наиболее распространенная версия: Таримские мумии принадлежат тохарам или псевдотохарам — носителям тохарского языка.Впрочем, и о самих тохарах ученые тоже спорят. Ясно только то, что "белые" мумии помогут на узнать очень много нового о нашем прошлом.

китай

европа

синьцзян-уйгурский автономный район

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китай, европа, синьцзян-уйгурский автономный район