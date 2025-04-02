https://ria.ru/20250402/mostransavto-2008870171.html

Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье

Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025

Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:23:00+03:00

2025-04-02T13:23:00+03:00

2025-04-02T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Больше 53% от всех поездок (21,3 миллиона) пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковских карт — более 14,5 миллиона операций. На втором месте расположились карты "Тройка" и "Стрелка" с показателем в 9,7 миллиона операций. Самым загруженным днем в прошлом месяце стало 7 марта – в этот день на маршрутах компании зафиксировано свыше 1,7 миллиона трансакций. Наиболее популярными в марте были маршруты МАП №10 города Королев, где пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок. Также в автобусах, которые курсируют по маршрутам МАП №11 города Балашиха, зафиксировано свыше 5,4 миллиона операций. На третьем месте идет МАП №12 города Ногинск с показателем в 4,5 миллиона трансакций.

https://ria.ru/20250331/perekrestki-2008363368.html

https://ria.ru/20250326/dorogi-2007557023.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, мострансавто, королев, общественный транспорт