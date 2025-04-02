Рейтинг@Mail.ru
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:23 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/mostransavto-2008870171.html
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2025
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:23:00+03:00
2025-04-02T13:23:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
мострансавто
королев
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008870477_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4960f0d3d388a3a67df3d996e1d2d20a.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Больше 53% от всех поездок (21,3 миллиона) пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковских карт — более 14,5 миллиона операций. На втором месте расположились карты "Тройка" и "Стрелка" с показателем в 9,7 миллиона операций. Самым загруженным днем в прошлом месяце стало 7 марта – в этот день на маршрутах компании зафиксировано свыше 1,7 миллиона трансакций. Наиболее популярными в марте были маршруты МАП №10 города Королев, где пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок. Также в автобусах, которые курсируют по маршрутам МАП №11 города Балашиха, зафиксировано свыше 5,4 миллиона операций. На третьем месте идет МАП №12 города Ногинск с показателем в 4,5 миллиона трансакций.
https://ria.ru/20250331/perekrestki-2008363368.html
https://ria.ru/20250326/dorogi-2007557023.html
московская область (подмосковье)
балашиха
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008870477_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_283746cdc18b033e994b127c1afe1b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), балашиха, мострансавто, королев, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Мострансавто, Королев, Общественный транспорт
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье

В автобусах "Мострансавто" Подмосковья совершили более 45,7 млн поездок за март

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСвыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах Мострансавто в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
На улице поселка Большие Вязёмы, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье
31 марта, 12:02
Больше 53% от всех поездок (21,3 миллиона) пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковских карт — более 14,5 миллиона операций. На втором месте расположились карты "Тройка" и "Стрелка" с показателем в 9,7 миллиона операций.
Самым загруженным днем в прошлом месяце стало 7 марта – в этот день на маршрутах компании зафиксировано свыше 1,7 миллиона трансакций.
Наиболее популярными в марте были маршруты МАП №10 города Королев, где пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок. Также в автобусах, которые курсируют по маршрутам МАП №11 города Балашиха, зафиксировано свыше 5,4 миллиона операций. На третьем месте идет МАП №12 города Ногинск с показателем в 4,5 миллиона трансакций.
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Подмосковье обновят 500 километров сельских и подъездных дорог
26 марта, 19:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаМострансавтоКоролевОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала