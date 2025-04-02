Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
В автобусах "Мострансавто" Подмосковья совершили более 45,7 млн поездок за март
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСвыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
Свыше 45 млн поездок совершено в автобусах "Мострансавто" в Подмосковье
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 45,7 миллиона поездок в автобусах "Мострансавто" в марте 2025 года, это на 7% больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Больше 53% от всех поездок (21,3 миллиона) пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью банковских карт — более 14,5 миллиона операций. На втором месте расположились карты "Тройка" и "Стрелка" с показателем в 9,7 миллиона операций.
Самым загруженным днем в прошлом месяце стало 7 марта – в этот день на маршрутах компании зафиксировано свыше 1,7 миллиона трансакций.
Наиболее популярными в марте были маршруты МАП №10 города Королев, где пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок. Также в автобусах, которые курсируют по маршрутам МАП №11 города Балашиха, зафиксировано свыше 5,4 миллиона операций. На третьем месте идет МАП №12 города Ногинск с показателем в 4,5 миллиона трансакций.