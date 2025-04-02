https://ria.ru/20250402/moskva-2010007943.html

На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко

На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко - РИА Новости, 08.04.2025

На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко

Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-02T14:55:00+03:00

2025-04-02T14:55:00+03:00

2025-04-08T13:25:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках месячника благоустройства приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко в ЗАО. Всего после зимы промоем более 100 транспортных тоннелей, в том числе такие крупные как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ поочередно перекрываются по одной крайней полосе движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок – до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промываем парапеты и стены инженерных сооружений, проводим очистку дренажных систем, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуем тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250331/gazoprovod-2008425344.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва