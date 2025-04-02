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На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко - РИА Новости, 08.04.2025
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко
Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-02T14:55:00+03:00
2025-04-02T14:55:00+03:00
2025-04-08T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках месячника благоустройства приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко в ЗАО. Всего после зимы промоем более 100 транспортных тоннелей, в том числе такие крупные как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ поочередно перекрываются по одной крайней полосе движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок – до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промываем парапеты и стены инженерных сооружений, проводим очистку дренажных систем, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуем тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250331/gazoprovod-2008425344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко
Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках месячника благоустройства приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко в ЗАО. Всего после зимы промоем более 100 транспортных тоннелей, в том числе такие крупные как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ поочередно перекрываются по одной крайней полосе движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок – до конца апреля.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промываем парапеты и стены инженерных сооружений, проводим очистку дренажных систем, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуем тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику", - добавляется в сообщении.