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На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко - РИА Новости, 08.04.2025
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14:55 02.04.2025 (обновлено: 13:25 08.04.2025)
https://ria.ru/20250402/moskva-2010007943.html
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко - РИА Новости, 08.04.2025
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко
Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-02T14:55:00+03:00
2025-04-08T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках месячника благоустройства приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко в ЗАО. Всего после зимы промоем более 100 транспортных тоннелей, в том числе такие крупные как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ поочередно перекрываются по одной крайней полосе движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок – до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промываем парапеты и стены инженерных сооружений, проводим очистку дренажных систем, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуем тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику", - добавляется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
На западе Москвы начали промывку тоннеля Маршала Гречко

Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство МосквыСпециалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы
Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко на западе Москвы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках месячника благоустройства приступили к промывке тоннеля Маршала Гречко в ЗАО. Всего после зимы промоем более 100 транспортных тоннелей, в том числе такие крупные как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ поочередно перекрываются по одной крайней полосе движения транспорта", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок – до конца апреля.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промываем парапеты и стены инженерных сооружений, проводим очистку дренажных систем, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Для очистки стен задействуем тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику", - добавляется в сообщении.
 
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