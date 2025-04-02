https://ria.ru/20250402/moskva-2008952036.html
В Москве приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона
В Москве приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона - РИА Новости, 02.04.2025
В Москве приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:45:00+03:00
2025-04-02T17:45:00+03:00
2025-04-02T17:45:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому приступили к финальному этапу подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что осенью после консервации фонтанов провели тщательную проверку конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений. "В зимний период был организован плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проведена диагностика гидравлики. Привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверили системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны начали расконсервировать и промывать со специальным шампунем. Кроме того, перед запуском проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки, при необходимости отремонтируют облицовку чаш и парапетов.
https://ria.ru/20250402/moskva-2008841348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона
В Москве приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому приступили к финальному этапу подготовительных мероприятий", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что осенью после консервации фонтанов провели тщательную проверку конструкций, находящихся под землей и в коллекторах сооружений.
"В зимний период был организован плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, проведена диагностика гидравлики. Привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проверили системы вентиляции и отопления помещений насосных станций", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с установлением постоянных положительных температур воздуха фонтаны начали расконсервировать и промывать со специальным шампунем. Кроме того, перед запуском проведут регулировку форсунок и проверят лампы внешней подсветки, при необходимости отремонтируют облицовку чаш и парапетов.