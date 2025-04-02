В Москве начались масштабные промывки уличного освещения
В Москве начались масштабные промывки объектов уличной системы освещения
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Садовое кольцо в районе площади Павелецкого вокзала. (слева - бизнес-центр)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске около 640 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что всего промоют 175 тысяч опор наружного освещения, 247 тысяч светильников, 59 тысяч цоколей и 155 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 43 тысячи цоколей, 23 тысячи кронштейнов и 25 тысяч опор наружного освещения.
"В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.
Бирюков: работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
15 марта, 14:25