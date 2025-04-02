https://ria.ru/20250402/moskva-2008841348.html

В Москве начались масштабные промывки уличного освещения

В Москве начались масштабные промывки уличного освещения - РИА Новости, 02.04.2025

В Москве начались масштабные промывки уличного освещения

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:11:00+03:00

2025-04-02T11:11:00+03:00

2025-04-02T11:11:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению масштабных промывок объектов уличной системы освещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске около 640 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что всего промоют 175 тысяч опор наружного освещения, 247 тысяч светильников, 59 тысяч цоколей и 155 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 43 тысячи цоколей, 23 тысячи кронштейнов и 25 тысяч опор наружного освещения. "В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.

https://realty.ria.ru/20250401/vesna-2008363911.html

https://ria.ru/20250315/moskva-2005188153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков