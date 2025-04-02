https://ria.ru/20250402/moshennichestvo-2008793700.html

Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами

Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами - РИА Новости, 02.04.2025

Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами

Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:21:00+03:00

2025-04-02T04:21:00+03:00

2025-04-02T04:21:00+03:00

технологии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154780/64/1547806419_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ac8831c0816f8a431642ec5d0c6478d6.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа". "В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты. Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее. Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский. "Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, происшествия