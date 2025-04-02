https://ria.ru/20250402/moshennichestvo-2008793700.html
Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами
Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами - РИА Новости, 02.04.2025
Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами
Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:21:00+03:00
2025-04-02T04:21:00+03:00
2025-04-02T04:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа". "В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты. Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее. Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский. "Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, происшествия
Эксперты рассказали о мошеннических операциях с дебетовыми картами
Дропперы чаще используют ворованные данные и документы
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами - лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, продолжает расти: чаще всего такие злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы, и лишь в каждом десятом случае их подделывают, рассказали РИА Новости аналитики компании "Баланс-Платформа".
"В прошлом году до 90% случаев открытия дропперских счетов и изменения реквизитов было связано с попыткой приложить чужой документ (его копию, снимок с экрана устройства или отредактированную копию), а 10% пришлось на редактирование или вклейку в документы новой фотографии", - отмечают эксперты.
Объем таких мошеннических операций, по данным аналитиков, увеличился в 2024 году в 4,4 раза по сравнению с годом ранее.
Для борьбы с дропами необходимо усиливать обмен информацией и взаимодействие между регулирующими органами и участниками банковского рынка, а также совершенствовать цифровые решения для идентификации клиентов, полагает гендиректор "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский.
"Это может быть автоматическая проверка и валидация документов и фотографий с помощью ИИ, включающая оценку "живости" изображения с помощью нейросетей. Подобный подход позволит на порядок снизить объем операций дропперов, а также значительно повысит цену успешной попытки мошенничества для злоумышленника", - рассуждает он.