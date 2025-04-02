https://ria.ru/20250402/minoborony-2008986619.html

Минобороны рассказало о работе центра помощи участникам СВО

Минобороны рассказало о работе центра помощи участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2025

Минобороны рассказало о работе центра помощи участникам СВО

Министр обороны РФ держит под постоянным контролем проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации и оказания других мер поддержки участникам СВО, которые РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:57:00+03:00

2025-04-02T21:57:00+03:00

2025-04-02T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ держит под постоянным контролем проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации и оказания других мер поддержки участникам СВО, которые оперативно решаются, с июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр, специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам, заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замминистра обороны РФ подчеркнула, что под постоянным личным контролем главы военного ведомства совершенствуются механизмы, оперативно решаются все проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации, протезирования и оказания других мер социальной поддержки участникам СВО. "С июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр, специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам и близким с решением всех возникающих вопросов получения положенных выплат", – сказала Цивилева.

https://ria.ru/20250326/putin-2007546904.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество