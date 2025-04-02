https://ria.ru/20250402/minoborony-2008985546.html

Минобороны назвало соцгарантии для участников СВО приоритетом

Минобороны назвало соцгарантии для участников СВО приоритетом - РИА Новости, 02.04.2025

Минобороны назвало соцгарантии для участников СВО приоритетом

Решение вопросов социальных гарантий в отношении участников спецоперации является безусловным приоритетом в работе военного ведомства России, заявила... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:44:00+03:00

2025-04-02T21:44:00+03:00

2025-04-02T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Решение вопросов социальных гарантий в отношении участников спецоперации является безусловным приоритетом в работе военного ведомства России, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. "Выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО, в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе министерства обороны", – заявила Цивилева.

https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество