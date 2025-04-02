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В Иркутске две женщины фиктивно трудоустроили более 230 мигрантов - РИА Новости, 02.04.2025
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09:19 02.04.2025 (обновлено: 12:36 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/migranty-2008815582.html
В Иркутске две женщины фиктивно трудоустроили более 230 мигрантов
В Иркутске две женщины фиктивно трудоустроили более 230 мигрантов - РИА Новости, 02.04.2025
В Иркутске две женщины фиктивно трудоустроили более 230 мигрантов
Две женщины задержаны в Иркутске за организацию незаконной миграции более 230 иностранцев, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:19:00+03:00
2025-04-02T12:36:00+03:00
происшествия
россия
иркутск
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две женщины задержаны в Иркутске за организацию незаконной миграции более 230 иностранцев, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что местная предпринимательница при содействии своей знакомой за денежное вознаграждение заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. В дальнейшем документы передавались в подразделения по вопросам миграции для оформления клиентом правового статуса. Таким образом было обеспечено незаконное пребывание более 230 мигрантов в городе Иркутске", - написала она в Telegram-канале. Волк уточнила, что оперативниками при участии сотрудников Росгвардии по местам жительства подозреваемых проведены обыски. В результате изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. "Следователем территориального органа полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Одной фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй – мера принуждения в виде обязательства о явке", - добавляется в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, иркутск, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Иркутск, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Иркутске две женщины фиктивно трудоустроили более 230 мигрантов

В Иркутске задержали 2 женщин за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

© МВД МЕДИА/TelegramЗадержание женщин за организацию незаконной миграции в Иркутске
Задержание женщин за организацию незаконной миграции в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© МВД МЕДИА/Telegram
Задержание женщин за организацию незаконной миграции в Иркутске
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Две женщины задержаны в Иркутске за организацию незаконной миграции более 230 иностранцев, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что местная предпринимательница при содействии своей знакомой за денежное вознаграждение заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. В дальнейшем документы передавались в подразделения по вопросам миграции для оформления клиентом правового статуса. Таким образом было обеспечено незаконное пребывание более 230 мигрантов в городе Иркутске", - написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что оперативниками при участии сотрудников Росгвардии по местам жительства подозреваемых проведены обыски. В результате изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем территориального органа полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Одной фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй – мера принуждения в виде обязательства о явке", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияИркутскИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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