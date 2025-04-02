https://ria.ru/20250402/memorial-2008943997.html

В Белгородской области построят мемориал "Заживо сожженным"

В Белгородской области построят мемориал "Заживо сожженным" - РИА Новости, 02.04.2025

В Белгородской области построят мемориал "Заживо сожженным"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание попечительского совета по вопросу строительства мемориала "Заживо сожженным", который возведут РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:23:00+03:00

2025-04-02T17:23:00+03:00

2025-04-02T17:23:00+03:00

белгородская область

прохоровский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg

БЕЛГОРОД, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел заседание попечительского совета по вопросу строительства мемориала "Заживо сожженным", который возведут в селе Гусёк-Погореловка Прохоровского района в память о заживо сожженных в годы войны военнопленных и мирных жителях, сообщила пресс-служба правительства региона. "В ходе заседания обсудили концепцию будущего мемориального комплекса. Как сообщил белгородский губернатор, на очереди — работа над проектом", - говорится в сообщении. Повторное обсуждение проведут в середине мая. "Определились: установить на входе мемориала крест из обожжённого камня, через который можно увидеть ротонду с композицией Божьей Матери, которая скорбит по усопшим. Чтобы каждый, кто придёт сюда, с первых шагов мог представить трагедию в Гусёк-Погореловке. Также проработаем вариант установки стены памяти, на которой будут высечены имена погибших", — отметил Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Инициатива Белгородской области по созданию нового масштабного музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе была поддержана министерством культуры РФ на международной-выставке форуме "Россия" в ноябре 2023 года. Совместными планами по продолжению музейного комплекса поделились губернатор Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков, который ушел из жизни в феврале 2024 года. Мемориал будет установлен в память о событиях января 1943 года. После того, как Красная Армия перешла в наступление, нацисты отправили узников одного из концлагерей, среди которых были военнопленные и мирные жители, для работы в Германию. В Гусёк-Погореловке более 600 человек разместили в бывшей школе, а в ночь с 26 на 27 января оккупанты подожгли здание с находящимися в нём людьми. Тех, кто выпрыгивал в окна, конвой расстреливал. Останки сожженных и расстрелянных похоронили в одной братской могиле.

https://ria.ru/20250402/pomosch-2008837365.html

https://ria.ru/20250401/etap-2008585268.html

прохоровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

прохоровский район, вячеслав гладков