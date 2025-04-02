https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html

Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество

Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 02.04.2025

Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество

День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:04:00+03:00

2025-04-02T13:04:00+03:00

2025-04-02T13:53:00+03:00

белоруссия

россия

валентина матвиенко

александр лукашенко

совет федерации рф

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением исторического стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. "От имени Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - говорится в документе. Матвиенко поблагодарила Лукашенко за содержательное выступление на заседании Совета Федерации 14 марта. "Ваше видение будущего Союзного государства, глубокий анализ вызовов времени и настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества являются важными ориентирами для дальнейшей совместной работы", - подчеркнула она. Спикер СФ убеждена, что при непосредственном содействии главы Белоруссии российско- белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов на благо братских народов. Матвиенко также направила поздравления коллегам-парламентариям Белоруссии.

https://ria.ru/20250330/aviastroenie-2008290672.html

https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф