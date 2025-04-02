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Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 02.04.2025
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:04 02.04.2025 (обновлено: 13:53 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 02.04.2025
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением... РИА Новости, 02.04.2025
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2025-04-02T13:53:00+03:00
белоруссия
россия
валентина матвиенко
александр лукашенко
совет федерации рф
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением исторического стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. "От имени Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - говорится в документе. Матвиенко поблагодарила Лукашенко за содержательное выступление на заседании Совета Федерации 14 марта. "Ваше видение будущего Союзного государства, глубокий анализ вызовов времени и настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества являются важными ориентирами для дальнейшей совместной работы", - подчеркнула она. Спикер СФ убеждена, что при непосредственном содействии главы Белоруссии российско- белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов на благо братских народов. Матвиенко также направила поздравления коллегам-парламентариям Белоруссии.
https://ria.ru/20250330/aviastroenie-2008290672.html
https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html
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белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество

Матвиенко: Союзное государство стало воплощением взаимовыгодного сотрудничества

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением исторического стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"От имени Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - говорится в документе.
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Матвиенко поблагодарила Лукашенко за содержательное выступление на заседании Совета Федерации 14 марта.
"Ваше видение будущего Союзного государства, глубокий анализ вызовов времени и настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества являются важными ориентирами для дальнейшей совместной работы", - подчеркнула она.
Спикер СФ убеждена, что при непосредственном содействии главы Белоруссии российско- белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов на благо братских народов.
Матвиенко также направила поздравления коллегам-парламентариям Белоруссии.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФ
 
 
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