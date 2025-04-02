https://ria.ru/20250402/matvienko-2008864770.html
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 02.04.2025
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:04:00+03:00
2025-04-02T13:04:00+03:00
2025-04-02T13:53:00+03:00
белоруссия
россия
валентина матвиенко
александр лукашенко
совет федерации рф
парламентское собрание союза беларуси и россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением исторического стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. "От имени Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - говорится в документе. Матвиенко поблагодарила Лукашенко за содержательное выступление на заседании Совета Федерации 14 марта. "Ваше видение будущего Союзного государства, глубокий анализ вызовов времени и настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества являются важными ориентирами для дальнейшей совместной работы", - подчеркнула она. Спикер СФ убеждена, что при непосредственном содействии главы Белоруссии российско- белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов на благо братских народов. Матвиенко также направила поздравления коллегам-парламентариям Белоруссии.
https://ria.ru/20250330/aviastroenie-2008290672.html
https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Матвиенко: Союзное государство воплощает взаимовыгодное сотрудничество
Матвиенко: Союзное государство стало воплощением взаимовыгодного сотрудничества
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. День единения народов России и Белоруссии символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов, Союзное государство стало воплощением исторического стремления стран к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"От имени Совета Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - говорится в документе.
Матвиенко
поблагодарила Лукашенко
за содержательное выступление на заседании Совета Федерации 14 марта.
"Ваше видение будущего Союзного государства, глубокий анализ вызовов времени и настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества являются важными ориентирами для дальнейшей совместной работы", - подчеркнула она.
Спикер СФ убеждена, что при непосредственном содействии главы Белоруссии российско- белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов на благо братских народов.
Матвиенко также направила поздравления коллегам-парламентариям Белоруссии.