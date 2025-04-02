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Жертвами стали Абдулов и Брежнева. Как КГБ искоренял "запретную любовь" - РИА Новости, 02.04.2025
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19:02 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/lyubov-2008941473.html
Жертвами стали Абдулов и Брежнева. Как КГБ искоренял "запретную любовь"
Жертвами стали Абдулов и Брежнева. Как КГБ искоренял "запретную любовь" - РИА Новости, 02.04.2025
Жертвами стали Абдулов и Брежнева. Как КГБ искоренял "запретную любовь"
В Советском Союзе совсем не приветствовались отношения с гражданами других государств. Брак с иностранцем воспринимался чуть ли не как измена Родине, а... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:02:00+03:00
2025-04-02T19:02:00+03:00
сша
ссср
леонид брежнев
александр абдулов
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большой театр
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Советском Союзе совсем не приветствовались отношения с гражданами других государств. Брак с иностранцем воспринимался чуть ли не как измена Родине, а советские люди, вступившие в такие отношения, попадали под пристальное внимание органов государственной безопасности.И хотя говорят, что для настоящей любви не существует границ и расстояний, все же некоторые пары так и не смогли преодолеть "железный занавес".Александр Абдулов и американская "шпионка"Одним из тех, кто на себе испытал последствия влюбленности в иностранку - Александр Абдулов. В молодости он познакомился с привлекательной брюнеткой, американкой Карен Андерсон. Между молодыми людьми завязался бурный роман.Пара и не думала скрывать свои отношения от окружающих, вскоре они стали жить вместе. Абдулов называл Карен Катей, познакомил с друзьями и коллегами. Их отношения совсем не были похожи на обычную интрижку, по крайней мере, Александр относился ко всему очень серьезно.Иностранка приехала в Советский Союз в качестве представителя одного из банков. Соответственно, она сама и все, кто был вхож к ней в дом, попадали под внимание спецслужб.Через некоторое время Абдулова вызвали на Лубянку, где ему очень быстро объяснили, что его возлюбленная настоящая американская шпионка.И теперь, раз уж актеру "повезло" вступить с ней в связь, он должен докладывать о своих похождениях с Карен непосредственно в КГБ.Актер категорически отказался играть в какие-то шпионские игры, заявив, что не будет доносить на любимую девушку.В итоге Карен Андерсон признали неблагонадежной и выслали из страны, а Абдулова несколько лет не выпускали на гастроли за границу.ФБР и детективная история с самолетомИзвестный артист балета Александр Годунов познакомился с солисткой Большого театра Людмилой Власовой, когда та еще была замужем. Но молодого человека это обстоятельство не остановило - он влюбился так, что несколько лет добивался расположения избранницы, и в итоге она сдалась. Вскоре влюбленные решили связать себя узами брака.Карьера Годунова пошла в гору, и супруги даже вместе снялись в картине "31 июня". В 1979 году труппа театра отправилась с балетом "Ромео и Джульетта" на гастроли в США.И уже после первого выступления Александр не вернулся в гостиницу, а на следующий день Людмилу вызвали в советское посольство, где ей сообщили, что супруг попросил политического убежища в Соединенных Штатах.Людмиле предложили выбрать: вернуться на Родину или остаться с мужем. Власова, беспокоясь о пожилой маме, решила улететь обратно в СССР.Но когда самолет с балериной должен был взлететь, начался настоящий "детектив": в аэропорт нагрянули сотрудники ФБР, которые хотели убедиться, что Людмилу не удерживают силой. Артистка категорически отказалась вести с ними переговоры. В итоге вылет разрешили только спустя три дня, и то после вмешательства дипломатов обеих стран.Через два года московский суд расторг брак артистов. Власова снова вышла замуж, продолжила работать в Большом театре, но государственных наград и званий так и не добилась. После завершения карьеры трудилась хореографом у гимнастов и фигуристов.Племянница генсека и немецкий "принц"Не могли себе позволить любить иностранцев и родственники высокопоставленных чиновников. Так, КГБ не церемонился с племянницей даже генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.Проблемы начались, когда она закрутила роман с аспирантом Военной академии и полковником армии ГДР по имени Гельмут. Мужчина был весьма серьезно настроен и сделал ей предложение.Однако роман с иностранцем не был принят влиятельными родственниками, Брежнев прямым текстом сказал племяннице о том, что он ее из страны не выпустит.Над парой установили пристальный контроль спецслужб. Однажды девушка внезапно вернулась домой и застала в комнате оперативников, копавшихся в ее вещах. Брежнева нагрубила одному из них, за что ее жестоко избили до потери сознания.Девушка отчаянно боролась за свою любовь, но их отношения завершились, когда Гельмут защитил диссертацию. У молодого человека больше не было оснований находиться в стране, и его поскорее отправили домой.На память у Любови осталось только подаренное возлюбленным скромное колечко.В конце 1960-х Любовь Брежнева вышла замуж за учёного, родила ему двоих сыновей и все же в 1990-м эмигрировала в США, где выпустила книгу "Племянница генсека".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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сша, ссср, леонид брежнев, александр абдулов, фбр, большой театр, кпсс
США, СССР, Леонид Брежнев, Александр Абдулов, ФБР, Большой театр, КПСС

Жертвами стали Абдулов и Брежнева. Как КГБ искоренял "запретную любовь"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Александр Абдулов в роли Робин Гуда в сцене из телеспектакля "Художник из Шервудского леса", режиссер Сергей Евлахишвили
Актер Александр Абдулов в роли Робин Гуда в сцене из телеспектакля Художник из Шервудского леса, режиссер Сергей Евлахишвили - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Советском Союзе совсем не приветствовались отношения с гражданами других государств. Брак с иностранцем воспринимался чуть ли не как измена Родине, а советские люди, вступившие в такие отношения, попадали под пристальное внимание органов государственной безопасности.
И хотя говорят, что для настоящей любви не существует границ и расстояний, все же некоторые пары так и не смогли преодолеть "железный занавес".

Александр Абдулов и американская "шпионка"

Одним из тех, кто на себе испытал последствия влюбленности в иностранку - Александр Абдулов. В молодости он познакомился с привлекательной брюнеткой, американкой Карен Андерсон. Между молодыми людьми завязался бурный роман.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАртист театра "Ленком" Александр Абдулов
Артист театра Ленком Александр Абдулов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Артист театра "Ленком" Александр Абдулов
Пара и не думала скрывать свои отношения от окружающих, вскоре они стали жить вместе. Абдулов называл Карен Катей, познакомил с друзьями и коллегами. Их отношения совсем не были похожи на обычную интрижку, по крайней мере, Александр относился ко всему очень серьезно.
Иностранка приехала в Советский Союз в качестве представителя одного из банков. Соответственно, она сама и все, кто был вхож к ней в дом, попадали под внимание спецслужб.
Через некоторое время Абдулова вызвали на Лубянку, где ему очень быстро объяснили, что его возлюбленная настоящая американская шпионка.
И теперь, раз уж актеру "повезло" вступить с ней в связь, он должен докладывать о своих похождениях с Карен непосредственно в КГБ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Комитета Государственной Безопасности СССР
Здание Комитета Государственной Безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Комитета Государственной Безопасности СССР
Актер категорически отказался играть в какие-то шпионские игры, заявив, что не будет доносить на любимую девушку.
В итоге Карен Андерсон признали неблагонадежной и выслали из страны, а Абдулова несколько лет не выпускали на гастроли за границу.

ФБР и детективная история с самолетом

Известный артист балета Александр Годунов познакомился с солисткой Большого театра Людмилой Власовой, когда та еще была замужем. Но молодого человека это обстоятельство не остановило - он влюбился так, что несколько лет добивался расположения избранницы, и в итоге она сдалась. Вскоре влюбленные решили связать себя узами брака.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСолист Государственного академического Большого театра СССР (ныне России) Александр Годунов дебютирует в образе принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро" композитора Петра Ильича Чайковского
Солист Государственного академического Большого театра СССР (ныне России) Александр Годунов дебютирует в образе принца Зигфрида в балете Лебединое озеро композитора Петра Ильича Чайковского - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Солист Государственного академического Большого театра СССР (ныне России) Александр Годунов дебютирует в образе принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро" композитора Петра Ильича Чайковского
Карьера Годунова пошла в гору, и супруги даже вместе снялись в картине "31 июня". В 1979 году труппа театра отправилась с балетом "Ромео и Джульетта" на гастроли в США.
И уже после первого выступления Александр не вернулся в гостиницу, а на следующий день Людмилу вызвали в советское посольство, где ей сообщили, что супруг попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЛюдмила Власова в сцене из балета "Дон Кихот"
Людмила Власова в сцене из балета Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Людмила Власова в сцене из балета "Дон Кихот"
Людмиле предложили выбрать: вернуться на Родину или остаться с мужем. Власова, беспокоясь о пожилой маме, решила улететь обратно в СССР.
Но когда самолет с балериной должен был взлететь, начался настоящий "детектив": в аэропорт нагрянули сотрудники ФБР, которые хотели убедиться, что Людмилу не удерживают силой. Артистка категорически отказалась вести с ними переговоры. В итоге вылет разрешили только спустя три дня, и то после вмешательства дипломатов обеих стран.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкСоветская балерина Людмила Власова отвечает на вопросы журналистов по прибытии в Москву
Советская балерина Людмила Власова отвечает на вопросы журналистов по прибытии в Москву - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Советская балерина Людмила Власова отвечает на вопросы журналистов по прибытии в Москву
Через два года московский суд расторг брак артистов. Власова снова вышла замуж, продолжила работать в Большом театре, но государственных наград и званий так и не добилась. После завершения карьеры трудилась хореографом у гимнастов и фигуристов.

Племянница генсека и немецкий "принц"

Не могли себе позволить любить иностранцев и родственники высокопоставленных чиновников. Так, КГБ не церемонился с племянницей даже генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Проблемы начались, когда она закрутила роман с аспирантом Военной академии и полковником армии ГДР по имени Гельмут. Мужчина был весьма серьезно настроен и сделал ей предложение.
Однако роман с иностранцем не был принят влиятельными родственниками, Брежнев прямым текстом сказал племяннице о том, что он ее из страны не выпустит.
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкКарл-Маркс-аллее (аллея Карла Маркса) - улица в берлинских районах Митте и Фридрихсхайн-Кройцберг
Карл-Маркс-аллее (аллея Карла Маркса) - улица в берлинских районах Митте и Фридрихсхайн-Кройцберг - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Карл-Маркс-аллее (аллея Карла Маркса) - улица в берлинских районах Митте и Фридрихсхайн-Кройцберг
Над парой установили пристальный контроль спецслужб. Однажды девушка внезапно вернулась домой и застала в комнате оперативников, копавшихся в ее вещах. Брежнева нагрубила одному из них, за что ее жестоко избили до потери сознания.
Девушка отчаянно боролась за свою любовь, но их отношения завершились, когда Гельмут защитил диссертацию. У молодого человека больше не было оснований находиться в стране, и его поскорее отправили домой.
На память у Любови осталось только подаренное возлюбленным скромное колечко.
В конце 1960-х Любовь Брежнева вышла замуж за учёного, родила ему двоих сыновей и все же в 1990-м эмигрировала в США, где выпустила книгу "Племянница генсека".
 
СШАСССРЛеонид БрежневАлександр АбдуловФБРБольшой театрКПСС
 
 
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