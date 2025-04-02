https://ria.ru/20250402/liksutov-2008860869.html

Ликсутов: на 34% вырос объем промплощадей Москвы, введенных в эксплуатацию

Ликсутов: на 34% вырос объем промплощадей Москвы, введенных в эксплуатацию - РИА Новости, 02.04.2025

Ликсутов: на 34% вырос объем промплощадей Москвы, введенных в эксплуатацию

В прошлом году на территории столицы отмечен рост на 34% промышленных площадей, введенных в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:00:00+03:00

2025-04-02T13:00:00+03:00

2025-04-02T13:06:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В прошлом году на территории столицы отмечен рост на 34% промышленных площадей, введенных в эксплуатацию по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает девелоперов, которые создают новые места приложения труда и помогают развивать промышленный потенциал столицы. В 2024 году общий объем введенной по программе МПТ недвижимости промышленно-производственного назначения вырос на 34% и составляет около 240 тысяч квадратных метров. В общей сложности на объектах создано около 5,4 тысячи новых рабочих мест", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он добавил, что до 2030 года по программе МПТ в Москве создадут 22 объекта промышленно-производственного назначения, на которых появится 17 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.В прошлом году были введены в эксплуатацию три производственных корпуса промышленного технопарка "Алабушево", который находится на одноименной площадке ОЭЗ "Технополис Москва". Резидентами промышленного парка стали компании, которые занимаются производством медикаментов, медицинского, промышленного и ИТ-оборудования, микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Найти работу в промтехнопарке могут свыше 1,2 тысячи горожан.На территории новой Москвы (в районе Внуково) в прошлом году заработал промтехнопарк "Крекшино", который создаст около 300 новых мест труда. В настоящий момент там локализовано швейное производство.На севере столицы - в Молжаниновском районе – в конце прошлого года ввели в эксплуатацию промтехнопарк, там смогут работать компании высокотехнологичных отраслей промышленности. Для этих предприятий созданы научно-технологические лаборатории, испытательные стенды, а также другая инженерная инфраструктура. Найти работу там смогут примерно 600 специалистов.По словам министра столичного правительства, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, в прошлом году по программе МПТ инвесторы в общей сложности ввели в эксплуатацию свыше 90 тысяч квадратных метров промышленных площадей."Между тем, общий объем согласованного промышленного строительства в рамках программы МПТ вырос вдвое и составляет свыше 850 тысяч квадратных метров. В создание промтехнопарков, фабрик, заводов и производственных комплексов инвесторы вложат более 220 миллиардов рублей", – подчеркнул Гарбузов.Два года назад по программе МПТ в эксплуатацию ввели промышленный парк "Бутово", в настоящий момент там ведут свою деятельность предприятия, производящие стройтовары, климатическое оборудование, профкосметику. Еще там заработала компания по дозреванию тропических фруктов.Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые многоквартирные дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.С 2020 года программа МПТ охватила почти все московские районы. Столичное правительство заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых предприятий и объектов.

https://ria.ru/20250402/apk-2008835412.html

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин