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Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:16:00+03:00
2025-04-02T13:16:00+03:00
2025-04-02T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 14 населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах Горналя, Гуево и Олешни