https://ria.ru/20250402/kurskaya-2008869849.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:16:00+03:00

2025-04-02T13:16:00+03:00

2025-04-02T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 14 населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность