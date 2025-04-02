https://ria.ru/20250402/kurskaya-2008820746.html

СК расследует обстоятельства убийства ВСУ жителей курского поселка

СК расследует обстоятельства убийства ВСУ жителей курского поселка - РИА Новости, 02.04.2025

СК расследует обстоятельства убийства ВСУ жителей курского поселка

СК расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей поселка Рубанщина Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:49:00+03:00

2025-04-02T09:49:00+03:00

2025-04-02T09:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. СК расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей поселка Рубанщина Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ) при осмотре жилого сектора деревни Рубанщина Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. На одном из тел имеются огнестрельные ранения", - сказала Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в ходе осмотра жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими военными артиллерийского вооружения при целенаправленном обстреле гражданских объектов. Подчеркивается, что проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Петренко добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению. Минобороны сообщило об освобождении Рубанщины 15 марта.

https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины