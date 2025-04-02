https://ria.ru/20250402/krushenie-2008988662.html

В Иркутской области 210 домов остались без света после крушения самолета

В Иркутской области 210 домов остались без света после крушения самолета - РИА Новости, 02.04.2025

В Иркутской области 210 домов остались без света после крушения самолета

Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:24:00+03:00

2025-04-02T22:24:00+03:00

2025-04-02T22:24:00+03:00

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

ту-22м3

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. "Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время - до утра", - написал Кобзев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250402/krushenie-2008980610.html

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), ту-22м3