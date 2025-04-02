https://ria.ru/20250402/krushenie-2008980610.html
Губернатор заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22М3
Губернатор заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22М3 - РИА Новости, 02.04.2025
Губернатор заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22М3
Разрушений жилых строений и жертв после крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области среди гражданского населения нет, сообщил иркутский губернатор Игорь... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:20:00+03:00
2025-04-02T20:20:00+03:00
2025-04-02T21:49:00+03:00
происшествия
иркутская область
боханский район
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ту-22м3
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Разрушений жилых строений и жертв после крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области среди гражданского населения нет, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. "Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет... На месте работают службы МЧС", - написал Кобзев.Он также уточнил, что прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали членов экипажа, они находятся под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html
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происшествия, иркутская область, боханский район, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ту-22м3
Происшествия, Иркутская область, Боханский район, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ту-22М3
Губернатор заявил об отсутствии разрушений после крушения Ту-22М3
Кобзев: экипаж упавшего в Приангарье Ту-22М3 находится под наблюдением врачей