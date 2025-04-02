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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - РИА Новости, 03.04.2025

В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-02T19:53:00+03:00

2025-04-02T19:53:00+03:00

2025-04-03T01:56:00+03:00

иркутская область

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ту-22м3

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России."Второго апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования.По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.Чуть позднее глава региона Игорь Кобзев уточнил, что крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.

https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html

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иркутская область, россия, ту-22м3, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато