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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - РИА Новости, 03.04.2025
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19:53 02.04.2025 (обновлено: 01:56 03.04.2025)
https://ria.ru/20250402/krushenie-2008976091.html
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3 - РИА Новости, 03.04.2025
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3
В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-02T19:53:00+03:00
2025-04-03T01:56:00+03:00
иркутская область
россия
ту-22м3
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России.&quot;Второго апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб&quot;, — говорится в заявлении.Как указали в ведомстве, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования.По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.Чуть позднее глава региона Игорь Кобзев уточнил, что крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.
https://ria.ru/20240708/tu-22m3-1958148296.html
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иркутская область, россия, ту-22м3, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Иркутская область, Россия, Ту-22М3, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

МО РФ: в Иркутской области при выполнении полета разбился Ту-22М3, погиб летчик

© Кадр видео из соцсетейКрушение Ту-22М3 в Иркутской области
Крушение Ту-22М3 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Крушение Ту-22М3 в Иркутской области
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, один человек погиб, сообщили в Министерстве обороны России.
«

"Второго апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", — говорится в заявлении.

Как указали в ведомстве, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования.
По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.
Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.
Чуть позднее глава региона Игорь Кобзев уточнил, что крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.
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Иркутская областьРоссияТу-22М3ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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