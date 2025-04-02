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США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года - РИА Новости, 02.04.2025
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14:07 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/krizis-2008887943.html
США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года
США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года - РИА Новости, 02.04.2025
США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года
Глобальный экономический кризис 2008-2009 годов помог США усилить доминирование над Европой благодаря созданным мегафондам, говорится в докладе "РИА-Аналитика"... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глобальный экономический кризис 2008-2009 годов помог США усилить доминирование над Европой благодаря созданным мегафондам, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Американские мегафонды, или кто похищает Европу". "Первое посткризисное десятилетие ознаменовалось становлением американских мегафондов, управляющих десятками триллионов долларов средств инвесторов, в качестве ключевого игрока мирового финансового рынка, фактически сместив инвестиционные банки", - отмечают аналитики. "Мегафонды стали, пожалуй, первым в истории геополитическим инструментом, превратив массу сбережений простых американцев в скоординированно управляемое мощное глобальное оружие, которое обслуживает стратегические приоритеты США в качественно новых геополитических и геоэкономических условиях", - указывают авторы доклада. Целью этого явилось переформатирование американского доминирования в соответствии с требованиями времени с использованием остающихся в распоряжении Вашингтона рычагов, такие как контроль над глобальными валютно-финансовыми потоками, доступ к своему рынку и широкий набор санкционных мер. "Взрывной рост американских мегафондов - в три раза за первое десятилетие после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов - сопровождался консолидацией ими блокирующих и контрольных пакетов в широком спектре системообразующих компаний по всему миру, зачастую при активном содействии правительства США, которое своими действиями и решениями (штрафы, суды, санкции и скандалы) наносило удары по капитализации приобретаемых мегафондами зарубежных активов", - пояснили аналитики. Проведенный анализ показывает, что в результате США обеспечили себе безраздельное доминирование на мировом валютном рынке и значительно укрепили свое стратегическое влияние на товарно-сырьевые рынки. "Кроме того, получение американцами управленческого контроля над большинством компаний-столпов европейской экономики дало им мощнейший рычаги политического давления на европейские столицы с тем, чтобы навязывать им такую экономическую и монетарную политику, которая фактически превращает Евросоюз в буфер по абсорбированию американских финансово-экономических рисков", - заключается в докладе.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html
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сша, европа, вашингтон (штат), в мире
США, Европа, Вашингтон (штат), В мире
США усилили доминирование над Европой благодаря кризису 2008 года

США усилили доминирование над Европой благодаря экономическому кризису 2008 года

© www.kosciuskopd.orgФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глобальный экономический кризис 2008-2009 годов помог США усилить доминирование над Европой благодаря созданным мегафондам, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Американские мегафонды, или кто похищает Европу".
"Первое посткризисное десятилетие ознаменовалось становлением американских мегафондов, управляющих десятками триллионов долларов средств инвесторов, в качестве ключевого игрока мирового финансового рынка, фактически сместив инвестиционные банки", - отмечают аналитики.
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"Мегафонды стали, пожалуй, первым в истории геополитическим инструментом, превратив массу сбережений простых американцев в скоординированно управляемое мощное глобальное оружие, которое обслуживает стратегические приоритеты США в качественно новых геополитических и геоэкономических условиях", - указывают авторы доклада.
Целью этого явилось переформатирование американского доминирования в соответствии с требованиями времени с использованием остающихся в распоряжении Вашингтона рычагов, такие как контроль над глобальными валютно-финансовыми потоками, доступ к своему рынку и широкий набор санкционных мер.
"Взрывной рост американских мегафондов - в три раза за первое десятилетие после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов - сопровождался консолидацией ими блокирующих и контрольных пакетов в широком спектре системообразующих компаний по всему миру, зачастую при активном содействии правительства США, которое своими действиями и решениями (штрафы, суды, санкции и скандалы) наносило удары по капитализации приобретаемых мегафондами зарубежных активов", - пояснили аналитики.
Проведенный анализ показывает, что в результате США обеспечили себе безраздельное доминирование на мировом валютном рынке и значительно укрепили свое стратегическое влияние на товарно-сырьевые рынки.
"Кроме того, получение американцами управленческого контроля над большинством компаний-столпов европейской экономики дало им мощнейший рычаги политического давления на европейские столицы с тем, чтобы навязывать им такую экономическую и монетарную политику, которая фактически превращает Евросоюз в буфер по абсорбированию американских финансово-экономических рисков", - заключается в докладе.
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