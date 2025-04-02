https://ria.ru/20250402/krevetki-2008884666.html

Эксперт назвал возможную причину массовой гибели креветок в Приморье

Эксперт назвал возможную причину массовой гибели креветок в Приморье - РИА Новости, 02.04.2025

Эксперт назвал возможную причину массовой гибели креветок в Приморье

Массовая гибель креветок в бухте Витязь в Приморье, предположительно, связана с влиянием микроводорослей или резкой сменой температуры воды, которая вызвала... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:55:00+03:00

2025-04-02T13:55:00+03:00

2025-04-02T13:55:00+03:00

владивосток

российская академия наук

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Массовая гибель креветок в бухте Витязь в Приморье, предположительно, связана с влиянием микроводорослей или резкой сменой температуры воды, которая вызвала газовую эмболию, сообщил РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. В соцсетях разошлось видео, снятое на берегу бухты Витязь в Приморье. На кадрах видно, что берег усеян множеством мелких креветок розово-красного цвета. "Там действительно большой выброс креветки. Есть два предположения, почему он произошел. Первое – вредоносное цветение микроводорослей. Такое же явление было в прошлом году в Амурском заливе в районе станции Океанская во Владивостоке. Водоросли не ядовиты, но из-за мощного цветения влияют на дыхание. Здесь, возможно, эта же причина", - сказал Масленников. По его словам, вторая версия – это газовая эмболия. Под панцирем выделяется газ, креветки всплывают и становятся беспомощными. "По сути креветка наполняется мелкими пузырьками газа. Наблюдал такое у личинок краба. Но это не токсичное явление. Для креветок наблюдается такое при изменении температурного режима. Сейчас - гидрологическая весна, верхний слой воды прогревается, идет быстрый суточный прогрев и охлаждение. Резкие колебания температуры могут вызвать эмболию", - сказал ученый. Он отметил, что креветки на видео – годовалые, после зимы они ослаблены. Возможно, попали в воду, температура которой резко менялась. Красная окраска объясняется тем, что после гибели креветка потеряла природную защитную зеленую окраску, и проявился естественный пигмент, либо это глубоководные креветки – они красные. "Возможно, тут две причины (гибели - ред.) сразу – и водоросли, и резкая смена температур. Но такое бывает, ничего страшного не произошло. Креветок съедят раки, птицы, звери, которые придут ночью на пляж. Антропогенной причины тут нет, вода чистая. Там находится гребешковая ферма, и если бы было какое-то загрязнение, гребешок бы погиб – он в садках и не может убежать", - добавил Масленников.

https://ria.ru/20241223/delfiny-1990783542.html

https://ria.ru/20240827/kaliningrad-1968779844.html

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владивосток, российская академия наук, общество