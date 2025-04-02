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Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/komitet-2008844082.html
Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области
Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области
Комитет ГД по соцполитике на заседании поддержал поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне СВО районах РФ,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:23:00+03:00
2025-04-02T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
госдума рф
курская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике на заседании поддержал поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне СВО районах РФ, наравне с военнослужащими получат статус ветерана боевых действий, передаёт корреспондент РИА Новости. Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Данные нормы предлагают распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета. В тексте поправки, который есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.
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госдума рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Курская область
Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области

Комитет ГД поддержал присвоение статуса ветерана добровольцам в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС РФ в Курской области
Боевая работа ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа ВС РФ в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике на заседании поддержал поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне СВО районах РФ, наравне с военнослужащими получат статус ветерана боевых действий, передаёт корреспондент РИА Новости.
Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Данные нормы предлагают распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.
В тексте поправки, который есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Комитет ГД одобрил проект о статусе бойцов в Курской области
09:42
 
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