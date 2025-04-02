https://ria.ru/20250402/komitet-2008844082.html

Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области

Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Комитет ГД поддержал поправку о статусе добровольцев в Курской области

Комитет ГД по соцполитике на заседании поддержал поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне СВО районах РФ,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:23:00+03:00

2025-04-02T11:23:00+03:00

2025-04-02T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

госдума рф

курская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике на заседании поддержал поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях в прилегающих к зоне СВО районах РФ, наравне с военнослужащими получат статус ветерана боевых действий, передаёт корреспондент РИА Новости. Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Данные нормы предлагают распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета. В тексте поправки, который есть в распоряжении РИА Новости, сказано, что статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.

https://ria.ru/20250402/status-2008820280.html

курская область

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госдума рф, курская область