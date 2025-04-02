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В Кишиневе полиция предотвратила драку между сторонниками Санду и Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025
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14:05 02.04.2025 (обновлено: 14:28 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008887293.html
В Кишиневе полиция предотвратила драку между сторонниками Санду и Гуцул
В Кишиневе полиция предотвратила драку между сторонниками Санду и Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025
В Кишиневе полиция предотвратила драку между сторонниками Санду и Гуцул
Молдавская полиция предотвратила драку возле здания суда в Кишиневе между сторонниками молдавского президента Майи Санду и главы Гагаузской автономии Евгении... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:05:00+03:00
2025-04-02T14:28:00+03:00
в мире
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задержание главы гагаузии гуцул
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евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Молдавская полиция предотвратила драку возле здания суда в Кишиневе между сторонниками молдавского президента Майи Санду и главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел во время судебного заседания по делу главы Гагаузии. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вмешались, разделив противоборствующие стороны и не допустив физического столкновения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.В среду Апелляционная палата начала рассмотрение дела главы Гагаузской автономии в закрытом режиме. Журналистов удалили из зала суда, а сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора.Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html
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в мире, кишинев, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Кишинев, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Кишиневе полиция предотвратила драку между сторонниками Санду и Гуцул

В Кишиневе полиция предотвратила драку сторонников Санду и Гуцул возле суда

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. 2 апреля 2025
Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. 2 апреля 2025
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Молдавская полиция предотвратила драку возле здания суда в Кишиневе между сторонниками молдавского президента Майи Санду и главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Инцидент произошел во время судебного заседания по делу главы Гагаузии. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вмешались, разделив противоборствующие стороны и не допустив физического столкновения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Гуцул обратилась к генсеку ООН
Вчера, 12:56
В среду Апелляционная палата начала рассмотрение дела главы Гагаузской автономии в закрытом режиме. Журналистов удалили из зала суда, а сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора.
Глава Гагаузской автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул
1 апреля, 14:07
 
В миреКишиневГагаузияЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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