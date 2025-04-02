В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул
У Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Гуцул
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. У здания Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня суд рассмотрит ходатайство адвокатов об отмене решения об аресте башкана, вынесенного 28 марта. Сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с момента задержания.
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Тем временем манифестанты скандируют лозунги: "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии". Количество протестующих продолжает увеличиваться, к акции присоединяются новые группы сторонников молдавской оппозиции.
К зданию суда стянули дополнительные силы полиции. Стражи порядка предотвратили драку между сторонниками главы автономии и президента страны Майи Санду. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.
Задержание Гуцул
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
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Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.
Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.