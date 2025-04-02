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В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025
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14:03 02.04.2025 (обновлено: 14:38 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kishinev-2008886893.html
В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул
В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул - РИА Новости, 02.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул
У здания Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:03:00+03:00
2025-04-02T14:38:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
майя санду
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. У здания Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня суд рассмотрит ходатайство адвокатов об отмене решения об аресте башкана, вынесенного 28 марта. Сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с момента задержания.Тем временем манифестанты скандируют лозунги: "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии". Количество протестующих продолжает увеличиваться, к акции присоединяются новые группы сторонников молдавской оппозиции. К зданию суда стянули дополнительные силы полиции. Стражи порядка предотвратили драку между сторонниками главы автономии и президента страны Майи Санду. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html
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Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
Митинг в поддержку Гуцул у здания суда
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул, дмитрий песков, россия
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Дмитрий Песков, Россия
В Кишиневе проходит пикет у здания суда, где рассматривают дело Гуцул

У Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку главы Гагаузии Гуцул

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КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. У здания Апелляционной палаты Кишинева проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня суд рассмотрит ходатайство адвокатов об отмене решения об аресте башкана, вынесенного 28 марта. Сама Гуцул участвует в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с момента задержания.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Вчера, 12:56
Тем временем манифестанты скандируют лозунги: "Свободу Евгении Гуцул" и "Руки прочь от Гагаузии". Количество протестующих продолжает увеличиваться, к акции присоединяются новые группы сторонников молдавской оппозиции.
К зданию суда стянули дополнительные силы полиции. Стражи порядка предотвратили драку между сторонниками главы автономии и президента страны Майи Санду. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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1 апреля, 13:46
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате. При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник, 1 апреля, госорган отклонил этот запрос.
Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии ГуцулДмитрий ПесковРоссия
 
 
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