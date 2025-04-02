https://ria.ru/20250402/khimki-2008887671.html
В Химках приступили к реставрации памятников
В Химках приступили к реставрации памятников - РИА Новости, 02.04.2025
В Химках приступили к реставрации памятников
В подмосковных Химках приступили к реставрации памятников и мемориалов, работы начали с монумента "Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:06:00+03:00
2025-04-02T14:06:00+03:00
2025-04-02T14:06:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках приступили к реставрации памятников и мемориалов, работы начали с монумента "Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в сквере Марии Рубцовой, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Коммунальные службы устраняют ржавчину и старые слои краски с металлической поверхности. Работы проводят посредством пескоструйной обработки. В отличие от химической, такой способ очистки полностью безопасен — кварцевый песок не наносит вреда окружающей среде. "Сейчас обрабатываем всю военную технику для того, чтобы снять многослойную краску, дойти до металла и привести все в надлежащий вид. После обработки памятники будут покрыты специальной грунтовкой от ржавчины, а уже потом покрашены", — рассказал ответственный за реставрацию памятников в Химках Дмитрий Борденко, его слова приводит пресс-служба. Гранитные плиты памятников коммунальные службы демонтируют вручную. Специалисты разбирают конструкции, усиливают фундамент и только после этого укладывают плиты обратно. Всего в Химках приведут в порядок более 100 памятников. Также благоустроят прилегающую к монументам территорию. Работы планируют завершить до конца апреля.
https://ria.ru/20250401/khimki-2008624510.html
https://ria.ru/20250331/khimki-2008403568.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках приступили к реставрации памятников
В Химках приступили к восстановлению памятников и мемориалов
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках приступили к реставрации памятников и мемориалов, работы начали с монумента "Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в сквере Марии Рубцовой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Коммунальные службы устраняют ржавчину и старые слои краски с металлической поверхности. Работы проводят посредством пескоструйной обработки. В отличие от химической, такой способ очистки полностью безопасен — кварцевый песок не наносит вреда окружающей среде.
"Сейчас обрабатываем всю военную технику для того, чтобы снять многослойную краску, дойти до металла и привести все в надлежащий вид. После обработки памятники будут покрыты специальной грунтовкой от ржавчины, а уже потом покрашены", — рассказал ответственный за реставрацию памятников в Химках Дмитрий Борденко, его слова приводит пресс-служба.
Гранитные плиты памятников коммунальные службы демонтируют вручную. Специалисты разбирают конструкции, усиливают фундамент и только после этого укладывают плиты обратно.
Всего в Химках приведут в порядок более 100 памятников. Также благоустроят прилегающую к монументам территорию. Работы планируют завершить до конца апреля.