Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах
Путин поручил рассчитать потребность в кадрах для технологического лидерства
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство".
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года.
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"Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство", и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения - 1 апреля 2026 года.
Кроме того, правительству до 1 июля 2026 года поручено завершить работу по формированию и внедрению с учетом прогноза кадровой потребности новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Также предусмотреть участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в формировании общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, устанавливаемых субъектами РФ.