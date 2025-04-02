https://ria.ru/20250402/kadry-2008914260.html

Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах

Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:20:00+03:00

2025-04-02T15:20:00+03:00

2025-04-02T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство". Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство", и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 апреля 2026 года. Кроме того, правительству до 1 июля 2026 года поручено завершить работу по формированию и внедрению с учетом прогноза кадровой потребности новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Также предусмотреть участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в формировании общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, устанавливаемых субъектами РФ.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991841433.html

https://ria.ru/20250402/uchitelya-2008913144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, технологии, социальный навигатор, сн_образование