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Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах - РИА Новости, 02.04.2025
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15:20 02.04.2025 (обновлено: 17:12 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kadry-2008914260.html
Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах
Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:20:00+03:00
2025-04-02T17:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство". Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство", и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 апреля 2026 года. Кроме того, правительству до 1 июля 2026 года поручено завершить работу по формированию и внедрению с учетом прогноза кадровой потребности новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Также предусмотреть участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в формировании общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, устанавливаемых субъектами РФ.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991841433.html
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россия, владимир путин, общество, технологии, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Технологии, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил скорректировать прогноз потребности в кадрах

Путин поручил рассчитать потребность в кадрах для технологического лидерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2026 года обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство".
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин подписал закон о технологической политике
28 декабря 2024, 13:07
"Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов РФ и отраслей экономики для достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели "Технологическое лидерство", и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения - 1 апреля 2026 года.
Кроме того, правительству до 1 июля 2026 года поручено завершить работу по формированию и внедрению с учетом прогноза кадровой потребности новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Также предусмотреть участие заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в формировании общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, устанавливаемых субъектами РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях
Вчера, 15:15
 
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