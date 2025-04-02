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Япония готова предоставить помощь Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025
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06:00 02.04.2025 (обновлено: 06:05 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/japonija-2008798227.html
Япония готова предоставить помощь Мьянме
Япония готова предоставить помощь Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025
Япония готова предоставить помощь Мьянме
Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:00:00+03:00
2025-04-02T06:05:00+03:00
в мире
мьянма
япония
китай
землетрясение в мьянме и таиланде
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и намерено согласовать детали в ближайшее время с международными организациями, говорится в пресс-релизе японского МИД. "Учитывая высокие потребности в гуманитарной сфере на месте, правительство Японии заявляет о готовности предоставить новую экстренную безвозмездную финансовую помощь в размере 6 миллионов долларов через международные организации. Подробности проекта будут оперативно согласованы с международными организациями", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что "правительство Японии продолжит оказывать максимальную возможную гуманитарную помощь, которая будет непосредственно полезна людям Мьянмы, нуждающимся в поддержке". Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь. Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
https://ria.ru/20250401/myanma-2008663383.html
https://ria.ru/20250330/usaid-2008200938.html
мьянма
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в мире, мьянма, япония, китай, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Япония, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Япония готова предоставить помощь Мьянме

Япония готова предоставить помощь Мьянме в размере шести миллионов долларов

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и намерено согласовать детали в ближайшее время с международными организациями, говорится в пресс-релизе японского МИД.
"Учитывая высокие потребности в гуманитарной сфере на месте, правительство Японии заявляет о готовности предоставить новую экстренную безвозмездную финансовую помощь в размере 6 миллионов долларов через международные организации. Подробности проекта будут оперативно согласованы с международными организациями", - отмечается в документе.
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Также подчеркивается, что "правительство Японии продолжит оказывать максимальную возможную гуманитарную помощь, которая будет непосредственно полезна людям Мьянмы, нуждающимся в поддержке".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь.
Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
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В миреМьянмаЯпонияКитайЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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