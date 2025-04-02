Япония готова предоставить помощь Мьянме
Япония готова предоставить помощь Мьянме в размере шести миллионов долларов
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и намерено согласовать детали в ближайшее время с международными организациями, говорится в пресс-релизе японского МИД.
"Учитывая высокие потребности в гуманитарной сфере на месте, правительство Японии заявляет о готовности предоставить новую экстренную безвозмездную финансовую помощь в размере 6 миллионов долларов через международные организации. Подробности проекта будут оперативно согласованы с международными организациями", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что "правительство Японии продолжит оказывать максимальную возможную гуманитарную помощь, которая будет непосредственно полезна людям Мьянмы, нуждающимся в поддержке".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь.
Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.