https://ria.ru/20250402/japonija-2008798227.html

Япония готова предоставить помощь Мьянме

Япония готова предоставить помощь Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025

Япония готова предоставить помощь Мьянме

Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:00:00+03:00

2025-04-02T06:00:00+03:00

2025-04-02T06:05:00+03:00

в мире

мьянма

япония

китай

землетрясение в мьянме и таиланде

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ТОКИО, 2 апр - РИА Новости. Правительство Японии готово предоставить экстренную гуманитарную помощь Мьянме, пострадавшей при разрушительном землетрясении, в размере 6 миллионов долларов и намерено согласовать детали в ближайшее время с международными организациями, говорится в пресс-релизе японского МИД. "Учитывая высокие потребности в гуманитарной сфере на месте, правительство Японии заявляет о готовности предоставить новую экстренную безвозмездную финансовую помощь в размере 6 миллионов долларов через международные организации. Подробности проекта будут оперативно согласованы с международными организациями", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что "правительство Японии продолжит оказывать максимальную возможную гуманитарную помощь, которая будет непосредственно полезна людям Мьянмы, нуждающимся в поддержке". Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь. Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.

https://ria.ru/20250401/myanma-2008663383.html

https://ria.ru/20250330/usaid-2008200938.html

мьянма

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, япония, китай, землетрясение в мьянме и таиланде