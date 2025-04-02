https://ria.ru/20250402/jakutija-2008802140.html

В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб

В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб - РИА Новости, 02.04.2025

В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб

Диверсию по поджогу сооружений связи совершили жители города Мирный в Якутии по указке украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:23:00+03:00

2025-04-02T07:23:00+03:00

2025-04-02T07:23:00+03:00

происшествия

мирный

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Диверсию по поджогу сооружений связи совершили жители города Мирный в Якутии по указке украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по республике. Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Мирный сотрудники УФСБ задержали жителей, причастных к поджогу сооружений связи. "Установлено, что злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению на территории Якутии диверсионного акта за денежное вознаграждение. В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи", - рассказали в пресс-службе. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России. "По решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html

https://ria.ru/20240926/fsb-1974773909.html

мирный

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Дарья Буймова

происшествия, мирный, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)