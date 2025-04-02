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В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб - РИА Новости, 02.04.2025
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07:23 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/jakutija-2008802140.html
В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб
В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб - РИА Новости, 02.04.2025
В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб
Диверсию по поджогу сооружений связи совершили жители города Мирный в Якутии по указке украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:23:00+03:00
2025-04-02T07:23:00+03:00
происшествия
мирный
россия
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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Диверсию по поджогу сооружений связи совершили жители города Мирный в Якутии по указке украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по республике. Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Мирный сотрудники УФСБ задержали жителей, причастных к поджогу сооружений связи. "Установлено, что злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению на территории Якутии диверсионного акта за денежное вознаграждение. В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи", - рассказали в пресс-службе. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России. "По решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250401/podzhog-2008689326.html
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происшествия, мирный, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Мирный, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Якутии задержали подозреваемых в диверсии по указке украинских спецслужб

В Якутии задержали жителей Мирного, подозреваемых в поджоге сооружений связи

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Диверсию по поджогу сооружений связи совершили жители города Мирный в Якутии по указке украинских спецслужб, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по республике.
Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Мирный сотрудники УФСБ задержали жителей, причастных к поджогу сооружений связи.
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"Установлено, что злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению на территории Якутии диверсионного акта за денежное вознаграждение. В результате молодыми людьми осуществлены поджоги инфраструктуры сетей связи", - рассказали в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России.
"По решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияМирныйРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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